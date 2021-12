કાસરગોડ (કેરળ): રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ કેરળના પ્રવાસ (President visits Kerala 2021) દરમિયાન પેરિયા પરિસરમાં કેરળ કેન્દ્રિય યુનિવર્સિટીના (Address by the President at Kerala Central University) પાંચમા દિક્ષાંત સમારોહમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અહીં તેમણે સંબોધનમાં (President attends the fifth convocation ceremony of Kerala Central University) કહ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ (NEP) 2020 એક સારી રીતે વિચારાયેલો (President on National Education Policy) રોડમેપ છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, NEP દેશની યુવા પેઢીની પ્રતિભાને ઉછેરતી ઈકો સિસ્ટમ વિકસાવવામાં મદદ (National education policy well thought out roadmap) કરશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, NEPનો ઉદ્દેશ વિદ્યાર્થીઓને આવતીકાલની દુનિયા માટે તૈયાર કરવાનો છે અને તે જ સમયે ભારતની પોતાની પરંપરાઓને સંભળાવવાનો છે.

રાષ્ટ્રપતિએ નાલંદા, તક્ષશિલાને કરી યાદ

રાષ્ટ્રપતિએ મંગળવારે કહ્યું, આખરે તો ભારત નાલંદા અને તક્ષશિલા, આર્યભટ્ટ, ભાસ્કરાચાર્ય અને પાણિનીની પાવન ભૂમિ છે. મહાત્મા ગાંધીજીએ સ્વદેશી શિક્ષણ પ્રણાલીની સરખામણી એક સુંદર વૃક્ષ સાથે કરી હતી, જે સંસ્થાનવાદ હેઠળ નાશ પામી હતી. તેના શ્રેષ્ઠ પાસાઓને ફરીથી શોધવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી ભારત વિશ્વમાં યોગદાન આપે તે રીતે તેણે એકલા હાથે કરવું પડશે.

NEPનો ઉદ્દેશ સમાવેશ અને શ્રેષ્ઠતાને પ્રોત્સાહન આપવવાનો છે

રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું હતું કે, NEPની સૌથી ઉત્કૃષ્ટ વિશેષતા એ છે કે, તેનો ઉદ્દેશ સમાવેશ અને શ્રેષ્ઠતા બંનેને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. કોવિંદે જણાવ્યું હતું કે, તેના વૈવિધ્યસભર અભ્યાસક્રમ દ્વારા NEP ઉદાર અને વ્યાવસાયિક શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપે છે. કારણ કે, સમાજ અને રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં જ્ઞાનના દરેક પ્રવાહની ભૂમિકા છે. જેમ કે, NEP ભારત (President on National Education Policy) માટે ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડના ઉપયોગ અને કાપણીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી (India needs a new national education policy) શકે છે. રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે, દેશની વધતી જતી વસ્તી "આગામી પેઢીની પ્રતિભાને ઉછેરવા માટે આપણા પર નિર્ભર છે". જ્યારે યુવા પેઢીને 21મી સદીની દુનિયામાં સફળ થવા જરૂરી કૌશલ્યો અને જ્ઞાન આપવામાં આવે છે, ત્યારે તે અજાયબીઓ કરી શકે છે.

યુનેસ્કોના સ્ટડીઝ નેટવર્કની યાદીમાં આવવા માટે કેન્દ્ર સરકારે કેરળની ભલામણ કરી

કેરળની પ્રશંસા કરતા કોવિંદે કહ્યું કે, તેણે સાક્ષરતા અને શિક્ષણના મહત્વના માપદંડો પર અન્ય રાજ્યોનું નેતૃત્વ કર્યું છે, જે તેને શ્રેષ્ઠતાના અન્ય ઘણા માપદંડો પર પણ અગ્રણી રાજ્ય બનાવે છે. રાષ્ટ્રપતિએ એ પણ રેખાંકિત કર્યું હતું કે, કેન્દ્ર સરકારે યુનેસ્કોના ગ્લોબલ સ્ટડીઝ નેટવર્કમાં સૂચિબદ્ધ થવા માટે દેશભરમાંથી ત્રણ શહેરોના નામોની ભલામણ કરી છે અને તેમાંથી બે (થ્રિસુર અને નિલામ્બુર) કેરળના છે. તેમણે કહ્યું કે કેરળ જ્યાં સુધી લિંગ સમાનતાનો સંબંધ છે ત્યાં સુધી માત્ર સાનુકૂળ લિંગ ગુણોત્તર નથી, પરંતુ તે મહિલા સશક્તિકરણમાં પણ આગળ છે.

ડિગ્રી મેળવનારી દીકરીઓની સંખ્યા દીકરાઓ કરતા ત્રણ ગણી

રાષ્ટ્રપતિએ જણાવ્યું હતું કે, મને એ વાતનું આશ્ચર્ય નથી કે, આજના દિક્ષાંત સમારોહમાં ત્રણેય ગોલ્ડ મેડલ વિજેતાઓ અમારી દીકરીઓ છે, પરંતુ મને એ જાણીને પણ આનંદ થયો કે, ડિગ્રી મેળવનારી દીકરીઓની સંખ્યા છોકરાઓ કરતા લગભગ ત્રણ ગણી છે. મને કહેવામાં આવ્યું છે કે, યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યાના 64 ટકા અમારી દીકરીઓ છે. તેમણે કહ્યું કે, તેઓ દેશના અન્ય ભાગોમાં પણ શિક્ષણ દ્વારા મહિલા સશક્તિકરણને જોઈ રહ્યા છે. રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, શિક્ષણ દ્વારા અમારી દીકરીઓના આ સશક્તિકરણમાં હું ભવિષ્યનું ભારત જોઉં છું, જે અમારી દીકરીઓના સમૃદ્ધ યોગદાનથી જ્ઞાન શક્તિ બનશે.' તે દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિએ ત્રણ સ્નાતકોને ગોલ્ડ મેડલ અર્પણ કર્યા હતા.

રાષ્ટ્રપતિ 21 ડિસેમ્બરે તિરુવનંતપુરમ જશે

તો કેરળના રાજ્યપાલ આરિફ મોહમ્મદ ખાન અને રાજ્યના સ્થાનિક સ્વરાજ્ય અને આબકારી પ્રધાન એમ.વી. ગોવિંદન પણ આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા હતા. જ્યારે આ કાર્યક્રમ બાદ રાષ્ટ્રપતિ કોચી ગયા અને ત્યાં સરકારી અધિકારીઓએ તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું. રાષ્ટ્રપતિની સાથે તેમનાં પત્ની સવિતા કોવિંદ અને પુત્રી સ્વાતિ પણ હતાં. રાષ્ટ્રપતિ વિવિધ કાર્યક્રમોમાં (President visits Kerala 2021) હાજરી આપવા 23 ડિસેમ્બરે તિરુવનંતપુરમ જવા રવાના થશે અને 24 ડિસેમ્બરે નવી દિલ્હી પરત ફરશે. તો આ અગાઉના દિવસે કસરાગોડના સાંસદ અને કોંગ્રેસના નેતા રાજમોહન ઉન્નિથન અને ઉડામાના ધારાસભ્ય અને ડાબેરી નેતા સી.કે. ​​કુન્હામ્બુએ આ કાર્યક્રમમાં આમંત્રિત ન થવા બદલ વિરોધ કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે, તે પ્રોટોકોલનું ઉલ્લંઘન છે. જોકે, યુનિવર્સિટીના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આમંત્રિતો અંગેનો નિર્ણય સુરક્ષા અને પ્રોટોકોલ સત્તાવાળાઓ દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો.