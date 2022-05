પટનાઃ મળતી માહિતી મુજબ, રાબડી દેવીના ઘરે (CBI Raid At Rabri Awas) પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. આ સાથે જ CBI દ્વારા લાલુ યાદવના 17 સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. કહેવામાં આવી રહ્યું (CBI Raid At Rabri Awas) છે, કે RRBમાં ભૂલ થઈ હતી. લાલુ યાદવ 2004 થી 2009 સુધી રેલ્વેપ્રધાન હતા. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન થયેલી ગેરરીતિઓ માટે આ દરોડા પાડવામાં આવી (CBI Raid At Rabri Awas) રહ્યા છે.

7 સભ્યોની ટીમ અહીં દરોડા પાડ્યા: મળતી માહિતી મુજબ, 10 સર્ક્યુલર રોડ સ્થિત રાબડીના ઘરે સીબીઆઈના દરોડા ચાલુ છે. 7 સભ્યોની ટીમ અહીં દરોડા પાડી રહી છે. જેમાં મહિલા અને પુરૂષ બંને અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે. અંદર જવાથી કોઈને રોક્યા નથી.

17 સ્થળો પર દરોડા: હકીકતમાં, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ RJD સુપ્રીમો લાલુ યાદવ અને તેમની પુત્રી વિરુદ્ધ ભ્રષ્ટાચારનો નવો કેસ નોંધ્યો છે. લાલુ યાદવના આ નવા કેસને લઈને દિલ્હી અને બિહારના કુલ 17 સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. અત્રે એ પણ જણાવવું જરૂરી છે કે, વિપક્ષના નેતા તેજસ્વી યાદવ હાલમાં પટનામાં નથી. તેજ પ્રતાપ યાદવ અને રાબડી દેવી અહીં છે. લાલુ યાદવ પણ દિલ્હીમાં છે.