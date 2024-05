টুকরো টুকরো করা হয়েছিল দেহ, বাংলাদেশের সাংসদ খুনে গ্রেফতার ‘কসাই’ - Bangladesh MP Murder Case

ETV Bharat / state

টুকরো টুকরো করা হয়েছিল দেহ, বাংলাদেশের সাংসদ খুনে গ্রেফতার ‘কসাই’ - Bangladesh MP Murder Case

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 24, 2024, 9:42 AM IST | Updated : May 24, 2024, 10:02 AM IST

ভবানী ভবন, বাংলাদেশের সাংসদ (ইনসেটে) ( নিজস্ব চিত্র )

Last Updated : May 24, 2024, 10:02 AM IST