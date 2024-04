লোকসভা ভোটের আগে স্বাস্থ্যের ইস্তাহার প্রকাশ চিকিৎসক সংগঠনের - Health Manifesto released

কলকাতা, 5 এপ্রিল: প্রতি বছর স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সামনে রেখে নানা দিন উদযাপন করা হয় ৷ 7 এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ৷ এই বছর বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের থিম, মাই হেলথ, মাই রাইট (My Health, My Right) ৷ সেই সুরেই এ বার সুর মেলাল পিপল রিলিফ কমিটি নামে একটি চিকিৎসক সংগঠন । ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার । একে একে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করছে বিভিন্ন দল ৷ আর তারই মাঝে ভোটের আগেই স্বাস্থ্যের ইস্তাহার প্রকাশ করল পিপল রিলিফ কমিটি ।

এই ইস্তাহারের মাধ্যমে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে তারা আবেদন তুলে ধরেছে । মোট 13টি দাবি তারা তুলে ধরেছে । 4 জুন যে রাজনৈতিক দল কেন্দ্রে নতুন সরকার গড়ার পথে হাঁটবে, তাদের কাছেই নিজেদের আবেদন তুলে ধরবে বলে জানিয়েছে এই কমিটি ৷

এ বিষয়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক চিকিৎসক ফুয়াদ হালিম বলেন, "স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার । স্বাস্থ্যসাথী কার্ড যেভাবে শুরু হয়েছিল তা এখন আর সে ভাবে নেই । তাই এই দাবিগুলি আমরা রাখছি সব রাজনৈতিক দলের কাছে । ইতিমধ্যেই সিপিএম এবং কংগ্রেস আমাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছে । এছাড়াও ন'টি চিকিৎসক সংগঠন সহমত হয়েছে । এই নিয়ে আমরা বিভিন্ন ওয়ার্কশপ করেছি । দরকারে রাস্তাতেও নামব ।"

শুক্রবার একটি সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করে পিপল রিলিফ কমিটি। সেখানেই তাঁদের 13 দফা দাবি সম্বলিত ইস্তাহার প্রকাশ করা হয় । এই 13 দফা দাবি হল, 1. স্বাস্থ্যের অধিকারকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে, 2. কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে সমস্ত রকম স্বাস্থ্য পরিষেবা সকল মানুষকে বিনা খরচে দিতে হবে, 3. স্বাস্থ্য বিমাগুলি ধীরে ধীরে বন্ধ করে সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে, 4. ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক স্বাস্থ্য বিমা প্রিমিয়াম থেকে জিএসটি তুলে দিতে হবে, 5. সরকারি হাসপাতালগুলিকে যথাযথ উন্নত করতে হবে, 6. আরও নতুন সরকারি হাসপাতাল এবং চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরি করতে হবে, 7. কেন্দ্রীয় সরকারকে জিডিপির 3.5% এবং রাজ্য সরকারকে 5% স্বাস্থ্যের জন্য খরচ করতে হবে, 8. হাসপাতাল এবং চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োগ করতে হবে, 9. যথাযথ ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার তৈরি করতে হবে, যাতে ওষুধের দাম কমানো যায়, 10. প্রোডাক্ট পেটেন্ট আইন তুলে দিয়ে প্রসেস পেটেন্ট আইন মানতে হবে, 11. ওষুধ এবং চিকিৎসার যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে 0% জিএসটি, 12. সরকারি ওষুধ এবং টিকা প্রস্তুতকারী কারখানাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে ।