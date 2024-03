গরমে ত্বকের জেল্লা ফেরাবে অ্যালোভেরা জেল, কীভাবে ব্যবহার করবেন ?

হায়দরাবাদ: ত্বকের যত্নে অ্যালোভেরা কার্যকরী উপায় ৷ বছরের প্রত্যেকটা সময়ই ত্বকের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন ৷ তেমনি গ্রীষ্মকালে ত্বকের যত্নে ব্যবহার করতে পারেন অ্যালোভেরা জেল ৷ গরমের আবহাওয়ায় ত্বকের যত্নে কীভাবে ব্যবহার করবেন জেনে নিন ৷ এই জেল বাজারেও পাওয়া যায় বা আপনি ঘরেই বানিয়ে নিতে পারবেন ৷

কিন্তু যারা প্রতিনিয়ত বাইরে বের হন তাঁদের ত্বকের যত্ন নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না । কিন্তু শুষ্কতার হাত থেকে বাঁচতে ত্বকের যত্ন নিতে হবে (Aloe vera gel) । তার জন্য অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি । তবে বাজারজাত অ্যালোভেরা জেল না-কিনে ঘরোয়া পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পারেন এই জেল ৷

বাড়িতে অ্যালোভেরা গাছ থেকে জেলির মতো অংশ বার করে তাতে ভিটামিন-ই ক্যাপসুল মিশিয়ে ভালো করে মিশিয়ে স্টোর করে রাখুন । সাতদিন মত ব্যবহার করতে পারবেন । অ্যালোভেরা গাছের পাতা থেকে জেল বার করে ভালো করে মিশিয়ে আইস ট্রে-তে সংরক্ষণ করে ব্যবহার করতে পারবেন । অ্যালোভেরা জেল মধুর সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে একমাস মতো সংরক্ষণ করে রেখে দিন । কিছু পরিমাণ মতো অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে একটি ভিটামিন সি ক্যাপসুল ভালো করে মিশিয়ে এক থেকে দুই মাস মত সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন ।

কীভাবে ব্যবহার করতে পারেন (How To Use)?

ময়শ্চারাইজার হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন: অ্যলোভেরা রুক্ষ ত্বককে ময়শ্চারাইজ করতে সাহায্য় করে ৷ গরমের মরশুমে অ্যালোভেরা জেল ব্যবহারের অনেক উপকারিতা আছে ৷ এটি ত্বকের জ্বালা, লাল হয়ে যাওয়া ও ব়্যাশ থেকেও রক্ষা করে ৷

টোনার: ত্বক পরিষ্কার রাখার জন্য টোনার ব্যবহার করা প্রয়োজন । এতে ত্বকের ময়লা দূর করতে সাহায্য় করে ৷ এরজন্য অ্যলোভেরা জেল কার্যকরী উপায় ৷ এই জেলের সঙ্গে জল মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন ৷ এই মিশ্রণ টোনার হিসাবে কাজ করে ৷ এছাড়াও জেল ত্বকের ক্ষত সারাতেও কাজে লাগে ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)