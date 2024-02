শীতে শরীরে উষ্ণতা দেবে সাদা তিল, ডায়েটের অংশ করুন এই উপায়ে

হায়দরাবাদ: শীতের খাবারে তিলের খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে । শরীরে উষ্ণতা দেওয়ার পাশাপাশি পুষ্টিও যোগায় । এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় ৷ যা হাড়কে মজবুত করে । এটি আয়রন, পটাসিয়াম, প্রোটিন, ফাইবার এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে সমৃদ্ধ ৷ যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ৷ মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে এবং হজম শক্তিও বাড়ায় । জেনে নিন, গুণের খনি তিল দিয়ে তৈরি এই সহজ রেসিপিটি (This easy recipe is made with sesame seeds) ৷

তিল পানীয়: ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ সাদা তিলের পানীয় খুবই সুস্বাদু ও পুষ্টিকর । সাদা তিল কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখুন । মিক্সারে ভেজানো তিল, খেজুর, দারুচিনি গুঁড়ো এবং জল যোগ করুন ভালো করে পেষ্ট করে নিন । মেশানোর পর ছাঁকনি দিয়ে ফিল্টার করে পরিবেশন করুন । স্বাদের জন্য এটিতে বাদামের গুঁড়োও যোগ করা যেতে পারে ।

তিল চাল: ছানার ডাল, উরদের ডাল, কালো তিল, লাল লঙ্কা, কারি পাতা ও জিরে একে একে ভেজে নিন । তারপর একটি মিক্সার জারে সব উপকরণ একসঙ্গে নিয়ে পিষে নিন । রান্না করা ভাতে এই গুঁড়ো মিশিয়ে নিন । তেলে জিরে, হিং যোগ করুন এবং এই চাল হালকাভাবে ভাজুন । মিহি করে কাটা ধনেপাতা মিশিয়ে পরিবেশন করুন ।

তিল গুড় ভরা খেজুর: খেজুরে কেটে দিন ৷ খুলে তার ভিতর থেকে বীজ বের করে নিন । একটি প্যানে গুড় গলিয়ে নিন ৷ তারপর সাদা তিল যোগ করুন এবং ভালভাবে নাড়ুন । খোলা খেজুরের মধ্যে বেগুন স্টাফ করার মতো, প্রস্তুত তিল এবং গুড়ের মিশ্রণটি পূরণ করুন এবং ভরা খেজুর প্রস্তুত ।

তিল ডিপ: সাদা তিল ভাজুন । মিক্সারে ভাজা সাদা তিল, আদা, রসুন, ভাজা আখরোট, তুলসি পাতা, লবণ, অলিভ অয়েল দিয়ে পিষে নিন এবং ডিপ প্রস্তুত । যেকোনও স্ন্যাকসের সঙ্গে পরিবেশন করুন ।

তিল গুড় ও চিনাবাদামের পরোটা: ভাজা সাদা তিল ও চিনাবাদাম গুড় দিয়ে পিষে নিন । পিষে নেওয়ার পর একটি পাত্রে মিশ্রণটি বের করে তাতে ঘি দিয়ে ভালো করে মেশান । ময়দার মধ্যে এই মিশ্রণটি ভরে ঘি দিয়ে তাওয়ায় পরোটা সেঁকে নিন । সুস্বাদু তিলের পরোটা তৈরি ৷

