বাদাম থেকে ওটমিল- কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে কী কী খাবেন?

হায়দরাবাদ: শীত মরশুমে হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় । খারাপ খাদ্যাভ্যাস এবং শারীরিক পরিশ্রমের অভাবের কারণে খারাপ কোলেস্টেরলের (LDL) মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে । তাই কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে ৷ তবে সব ধরনের কোলেস্টেরলই ক্ষতিকর নয় । কিছু কোলেস্টেরল হার্টের জন্যও উপকারী ৷ যাকে আমরা ভালো কোলেস্টেরল (HDL) বলে জানি । জেনে নিন, কোলেস্টেরল কী এবং কীভাবে আপনার খাদ্যাভ্যাসের উন্নতি ঘটিয়ে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমানো যায় (Bad cholesterol levels can be reduced by improving diet) ।

কোলেস্টেরল কী ?

ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের মতে, কোলেস্টেরল হল এক ধরনের লিপিড ৷ যা শরীরের প্রয়োজনীয় কার্যাবলীর জন্য অপরিহার্য । চর্বি কণা দিয়ে তৈরি হওয়ায় এটি রক্তে দ্রবীভূত হয় না এবং সহজেই শরীরের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছতে পারে ।

কোলেস্টেরল কেন গুরুত্বপূর্ণ ?

কোলেস্টেরল কোষের ঝিল্লি তৈরির জন্য অপরিহার্য ৷ কোষের বাইরের স্তর, যা কোষের ভিতরে এবং বাইরে কী যেতে পারে তা নিয়ন্ত্রণ করে । এছাড়া এটি লিভারকে সুস্থ রাখতেও বেশ সহায়ক । এর সাহায্যে, লিভার পিত্ত রস তৈরি করে ৷ যা হজমের জন্য খুবই সহায়ক । ইস্ট্রোজেন এবং টেস্টোস্টেরনের মতো হরমোন তৈরির জন্য এটি অপরিহার্য । এসব কারণে শরীরে কোলেস্টেরল থাকা খুবই জরুরি ৷ কিন্তু এর অতিরিক্ত পরিমাণ ক্ষতিকর হতে পারে ।

খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ কীভাবে কমানো যায় ?

খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ার সবচেয়ে বড় কারণ হল আমাদের নিম্নমানের খাবার । এই কারণে হার্ট সম্পর্কিত অনেক বিপজ্জনক রোগ আপনাকে সহজেই শিকারে পরিণত করতে পারে । এর মাত্রা কমাতে খাবারে কিছু প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হবে । ফাইবার সমৃদ্ধ খাদ্য আইটেম এতে বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে । জেনে নিন, ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার যা কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করতে পারে ।

বাদাম: বাদাম ও আখরোটের মতো বাদাম হার্টের জন্য খুবই উপকারী । অসম্পৃক্ত চর্বির পাশাপাশি এতে দ্রবণীয় ফাইবারও পাওয়া যায় ৷ যা হার্টকে সুস্থ রাখতে খুবই উপকারী । যাইহোক, যেহেতু এগুলিতে ক্যালোরি বেশি সেগুলি কেবলমাত্র পরিমিত পরিমাণে খান ।

ওটমিল: ওটমিলে দ্রবণীয় ফাইবার পাওয়া যায় ৷ যা কোলেস্টেরল কমাতে খুবই উপকারী । তাই এটিকে আপনার ডায়েটের অংশ করা খুবই উপকারী হতে পারে ।

অ্যাভোকাডো: দ্রবণীয় ফাইবারের পাশাপাশি, অ্যাভোকাডো মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট সমৃদ্ধ ৷ যা কোলেস্টেরল কমাতে খুব সহায়ক প্রমাণিত হতে পারে ।

বেরি: বেরিতে ফাইবারের সঙ্গে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টও থাকে যা হার্টকে সুস্থ রাখতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

আপেল: আপেলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার ৷ যা রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমায় । অতএব, এটি অবশ্যই আপনার ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করুন ।

