ধুলো দূষণ চুলের শত্রু হয়ে উঠেছে, এই বীজ দিয়ে লম্বা ও মজবুত চুল পান

হায়দরাবাদ: আমাদের খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনধারা শুধু আমাদের স্বাস্থ্য নয়, আমাদের ত্বক ও চুলকেও প্রভাবিত করে । চুল আমাদের সৌন্দর্য বাড়ায় । এই কারণেই মানুষ চুলকে স্বাস্থ্যকর করতে নানা রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে । যাইহোক, দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবনধারা এবং খাদ্যাভ্যাস চুলের স্বাস্থ্যের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে, যার ফলে আমাদের চুল শুষ্ক ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে (As a result our hair becomes dry and lifeless)।

চুলের বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া এবং একটি পুষ্টিকর খাদ্য বজায় রাখা অপরিহার্য । আপনিও যদি সেই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হয়ে থাকেন যারা তাদের দুর্বল চুলকে স্বাস্থ্যকর করতে চান, তাহলে জেনে নিন, এমন কিছু বীজের কথা যা আপনার চুলের বৃদ্ধিই শুধু বাড়াবে না বরং তাদের সুন্দরও করবে । জানুন এমনই কিছু বীজের কথা, যা আপনি আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ভালো চুলের বৃদ্ধির জন্য ।

তিল বীজ: অনেক পুষ্টিগুণে ভরপুর, তিল আপনার স্বাস্থ্যের পাশাপাশি চুলের জন্যও খুবই উপকারী । আপনার খাদ্যতালিকায় এটি অন্তর্ভুক্ত করা স্বাস্থ্যকর চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে । তিলের বীজ ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, ফাইটোস্টেরল এবং পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ, যা আপনার চুলের বৃদ্ধির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং উপকারী ।

মেথি বীজ: মেথি বীজ চুলের জন্যও উপকারী । এগুলি নিকোটিনিক অ্যাসিড এবং লেসিথিন সমৃদ্ধ যা আপনার চুলে প্রোটিন সরবরাহ করে । মেথি বীজ আপনার চুল পড়া রোধ করে ৷ যা চুল ঘন করতে সাহায্য করে । এগুলিতে ভিটামিন রয়েছে ৷ যা চুলের ফলিকলগুলিকে উদ্দীপিত করে এবং মাথার ত্বকের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে ৷

শণ বীজ: ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ ৷ শণের বীজ চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং আপনার মাথার ত্বকে পুষ্টি জোগায় । এই বীজ প্রয়োজনীয় ভিটামিনে সমৃদ্ধ ৷ যা আপনার চুলকে মজবুত করতে এবং চুল পড়া কমাতেও সাহায্য করে ।

কুমড়ো বীজ: সবাই নিশ্চয়ই কুমড়োর সবজি খেয়েছেন ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন যে এটি আপনার জন্যও উপকারী হতে পারে । কুমড়োর বীজে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে ৷ যা চুলের বৃদ্ধির জন্য ভালো । এগুলিতে ওমেগা -3 ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন বি, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন এবং প্রোটিন রয়েছে ৷ যা আপনার চুলকে মজবুত করে এবং তাদের পাতলা হওয়া রোধ করতে সহায়তা করে ।

