ডায়েট থেকে মাখন বাদ দিতে চান? তৈরি রাখুন এই স্বাস্থ্যকর বিকল্পগুলি

হায়দরাবাদ: স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট দিয়ে সকাল শুরু করা গুরুত্বপূর্ণ । এই উদ্দেশ্যে, অনেকে ব্রেকফাস্টে রুটি এবং মাখন খান । এছাড়াও মাখন অনেক ভারতীয় খাবারের একটি প্রধান উপাদান । যাইহোক প্রতিদিন মাখন খাওয়া আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে ৷ কারণ এতে উচ্চ পরিমাণে স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং ক্যালোরি রয়েছে ৷ যা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে । এমন পরিস্থিতিতে, আপনি যদি আপনার খাদ্যতালিকা থেকে মাখন বাদ দিতে চান, তবে আপনি এই স্বাস্থ্যকর বিকল্পগুলি দিয়ে এটি প্রতিস্থাপন করতে পারেন (You can replace it with these healthy alternatives) ৷

অলিভ অয়েল: আপনি যদি আপনার ডায়েট থেকে মাখন বাদ দিতে চান তবে আপনি এর পরিবর্তে অলিভ অয়েল ব্যবহার করতে পারেন । এটি মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট সমৃদ্ধ, এটি রান্নার জন্য একটি দুর্দান্ত পছন্দ করে তোলে ।

নারকেল তেল: অনেক গুণে সমৃদ্ধ নারকেল তেল আপনার স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী । এটি আপনার ত্বক এবং চুলের জন্যও খুব উপকারী । শুধু তাই নয়, আপনি এটি মাখনের পরিবর্তে খেতেও ব্যবহার করতে পারেন । খাবারে অনন্য স্বাদ দেওয়ার পাশাপাশি এটি স্বাস্থ্য উপকারিতাও প্রদান করে ।

অ্যাভোকাডো: পুষ্টিসমৃদ্ধ অ্যাভোকাডোও মাখনের স্বাস্থ্যকর প্রতিস্থাপন হতে পারে । ক্রিমি এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ, অ্যাভোকাডো বেকিং বা টোস্টে মাখনের বিকল্প হিসাবে ভাল কাজ করে ।

পিনাট বাটার: আপনি যদি মাখনের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর প্রতিস্থাপন খুঁজছেন, পিনাট বাটার একটি দুর্দান্ত বিকল্প । আপনার খাবারের স্বাদ বাড়াতে, আপনি স্বাস্থ্যকর চর্বি দিয়ে মাখন প্রতিস্থাপন করতে পারেন । পিনাট বাটার খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে ।

সূর্যমুখী বীজ মাখন: আমরা প্রায়শই স্প্রেড এবং বেকিংয়ের জন্য মাখন ব্যবহার করি । এমন পরিস্থিতিতে, আপনি যদি মাখন প্রতিস্থাপন করতে চান, তবে আপনি এটির জন্য সূর্যমুখী বীজ মাখন বেছে নিতে পারেন ।

আপেল সস: আপনি যদি মিষ্টি খাবারে মাখনের বিকল্প খুঁজছেন, আপনি আপেল সস ব্যবহার করতে পারেন । এতে চর্বি কম থাকে এবং খাবারে প্রাকৃতিক মিষ্টি যোগ করে ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)