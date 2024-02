শরীরে প্রোটিনের অভাব ? কীভাবে বুঝবেন জেনে নিন

হায়দরাবাদ: শরীরের জন্য ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্ট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ৷ তারমধ্যে একটি হল প্রোটিন ৷ এটি আপনার পেশী ঠিক রাখতে সাহায্য করে । প্রোটিন শরীরের পাশাপাশি ত্বকের জন্য়ও বিশেষভাবেও গুরুত্বপূর্ণ ৷ শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি হলে তার প্রভাব ত্বক থেকে শুরু করে চুল এমনকী নখেও দেখা যায় । জেনে নিন প্রটিনের অভাবে ত্বকে কী কী প্রভাব ফেলে (Know the effects of lack of protein on the skin)?

ত্বক অমসৃণ হতে পারে: শরীরে প্রোটিনের অভাবে ত্বক অমসৃণ হতে পারে। প্রোটিন মেলানিন উৎপাদনে সহায়তা করে ৷ তার ফলে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে ৷ এছাড়াও পিগমেন্টেশনের মতো সমস্যাও হতে পারে ৷

ত্বক ড্রাই হয়ে যেতে পারে: স্বাস্থ্যকর ত্বক বজায় রাখতে হাইড্রেশনের যত্ন নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন । প্রোটিন আপনার ত্বকের হাইড্রেশন বজায় রাখতে সাহায্য করে । তাই শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি বেশি হলে ত্বকের শুষ্কতা বেড়ে যায় । ত্বক ড্রাই হলে অন্যান্য সমস্যাও বেড়ে যায় ৷

বলিরেখার সমস্যা হতে পারে: যদি আপনার ত্বকের অকালে বার্ধক্য শুরু হয় বা ত্বকে ঢিলেভাব এবং বলিরেখা ইত্যাদি হয় তবে সেটির কারণ হতে পারে প্রোটিনের অভাব ৷ এটি ঘটে কারণ প্রোটিনের ঘাটতি কোলাজেন উত্পাদন হ্রাস করতে পারে । শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া প্রয়োজন ৷

ক্ষত নিরাময় না হওয়া: শরীরে প্রোটিনের অভাবের ফলে ক্ষত নিরাময়ে দেরি হয় ৷ দীর্ঘদিন ত্বকে কোনও ক্ষতি হলে অন্যান্য় সমস্যার সৃষ্টি হয় ৷ ফলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া ৷

চুলের ক্ষতি করে: শরীরে প্রোটিনের অভাব দেখা দিলে ত্বক ছাড়াও চুলেরও ক্ষতি হয় ৷ যারফলে চুল রুক্ষ হয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে চুল পড়ারও সমস্যা দেখা যায় ৷ পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ, মাংস, ডিম ও শাকসবজি খাওয়া প্রয়োজন ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)