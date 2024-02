মাথাব্যথা থেকে মুক্তি পেতে দরকার পর্যাপ্ত ঘুম থেকে শুরু করে হজম ঠিক রাখা

হায়দরাবাদ: মাথাব্যাথা আজকাল সাধারণ বিষয় হয়ে উঠেছে ৷ বিভিন্ন কারণে মাথাব্যাথা হয়ে থাকে ৷ এর আসল কারণ আমরা জানতে পারি না ৷ বিভিন্ন মানসিক চাপ ও একটানা ডেস্কের কাজের কারণে মাথাব্যথা হয়ে থাকে ৷ মাথাব্যথা হলে কোনও কিছুই করতে ইচ্ছা করে না ৷ অনেকেই মাথাব্যথা দূর করতে ওষুধ ও ঘন ঘন চা কফি পান করে থাকেন ৷ কিন্তু সব অভ্যাসই শরীরের জন্য ক্ষতি করতে পারে ৷ মাথাব্যথা কমাতে এই ঘরোয়া টোটকা ব্য়বহার করতে পারেন (You can use these home remedies to reduce headache) ৷

সুষম খাদ্যাভাস: শরীর সুস্থ রাখতে দরকার দরকার ভালো খাবার খাওয়া ৷ আমাদের সবসময় চেষ্টা করা দরকার সুষম খাদ্য গ্রহণ করার ৷ আমরা ব্যস্ততায় বাইরে বেরোই ৷ বেশিক্ষণ খালি পেটে থাকলে মাথাব্যথা হতে পারে ৷ তাই সবসময় ব্যাগে শুকনো খাবার রাখা প্রয়োজন ৷ এতে মাথাব্যথা থেকে অনেক মুক্তি পাওয়া যায় ৷

পর্যাপ্ত ঘুম: সারাদিন কাজের ব্যস্ততার পর ঠিকঠাক ঘুমের জন্য সময় দেওয়া প্রয়োজন ৷ ঠিক মতো ঘুম না হলে কিন্তু কোনও সমস্যারই সমাধান হয় না । উল্টে এতে আরও সমস্যা বেড়ে যায় ৷ এতে শরীরের প্রভাব পড়ে ৷ ফলে মাথাব্যথা হতে পারে ৷ ফলে ঠিকঠাক ঘুমের প্রয়োজন ৷

ভেষজ পানীয়: বিভিন্ন ভেষজ পানীয় মাথাব্যথার উপশমে কার্যকরী উপায় ৷ আদা চা, ল্যাভেন্ডার চা, ব্লু টি ইত্যাদি দারুনভাবে কাজ করে ৷ তাই এই পানীয় গুলি পান করতে পারেন ৷

হজম ঠিক রাখা: মাথাব্যথা সাইনাস ও মাইগ্রেনের ফলেও হতে পারে ৷ ফলে শরীরের অনেক বেশি প্রভাব পড়ে ৷ ফলে বেশি করে জল খাওয়া প্রয়োজন ৷ তাই মাথাব্যাথা রুখতে বেশি করে জল খান ৷ তবে প্রতিদিন সকালে খালিপেটে হালকা গরম জল ও পান করতে পারেন ৷ এটি মাথাব্যথা ছাড়াও বিভিন্ন ভাবে উপকার দেয় ৷

আরও পড়ুন:

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)