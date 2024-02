অতিরিক্ত অ্যাপেল সিডার ভিনিগারের ব্যবহার ক্ষতি করতে পারে চুলের

হায়দরাবাদ: চুলকে সুন্দর রাখতে আমরা অনেক কিছুই ব্যবহার করে থাকি ৷ যাতে আমরা চুলকে সুন্দর দেখাতে পাই ৷ আবার অনেক ট্রিটমেন্টও করে থাকি তবে অনেক সময় এর কাজ ভালো হয় না ৷ কিন্তু এই চিকিৎসার প্রভাব মাত্র কয়েকদিন স্থায়ী হয় । এর পর চুল আবার নষ্ট হতে থাকে । এর কারণ আমরা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়াই চুলে ব্যবহার করি ৷ চুল ও ত্বকের জন্য অ্যপেল সিডার ভিনিগার ভালো তবে অতিরিক্ত ব্যবহারেও ক্ষতি হতে পারে ৷ অনেক চিকিৎসকরা বলেন, অতিরিক্ত আ্যপেল সিডার ভিনিগার ব্যবহার চুলের জন্য ক্ষতি হতে পারে (Excessive use of apple cider vinegar can be harmful for hair) ৷ ফলে কী কী ক্ষতি হতে পারে ?

চুল ড্রাই হয়ে যায়: আপনি যদি চুলে প্রচুর পরিমাণে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার ব্যবহার করেন তবে এটি আপনার চুলকে অল্প সময়ের মধ্যেই শুষ্ক করে দিতে পারে । কারণ এটি ব্যবহার করলে মাথার ত্বকের তেল দূর হয়ে যায় ৷ যার কারণে চুলে আর্দ্রতা পায় না । ফলে তখন এটি ব্যবহার না করাই ভালো ৷

চুল পড়ার সমস্য়া হতে পারে: অ্যাপেল সিডার ভিনিগার ব্যবহার করলে ড্রাই হয় ফলে অনেকসময় চুল পড়ার সমস্য়া তৈরি হয় ৷

চুলের রং বিবর্ণ হয়ে যেতে পারে: আপনি যদি সরাসরি এটি চুলে ব্যবহার করেন তাহলে এতে চুলের রঙ বিবর্ণ হতে পারে ৷ এছাড়াও কিছুদিন পর সাদা হয়ে যেতে পারে ৷ এছাড়াও অনেকের অ্যলার্জি তাকতে পারে ৷ সেক্ষেত্রে অ্যাসিডিক বৈশিষ্ট্যের শক্তিশালী উপস্থিতির কারণে ত্বকে প্রয়োগ করার সময় ত্বকের পোড়াকে আপেল সিডার ভিনিগারের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ধরা পড়ে ৷ তাই চুলে বা ত্বকে যেখানেই ব্য়বহার করুন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)