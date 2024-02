স্যলাজ থেকে ইডলি- ব্রেকফাস্টে এই তেলমুক্ত খাবারগুলি অবশ্যই ট্রাই করে দেখুন

হায়দরাবাদ: আপনার দিনের উদ্যমী শুরুর জন্য ব্রেকফাস্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ব্রেকফাস্ট না করলে সারাদিন বিরক্তি, ক্লান্তি, অ্যাসিডিটির মতো নানা সমস্যা হতে পারে । অতএব আপনার দিনের প্রথম খাবার অর্থাৎ ব্রেকফাস্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ তবে সকালে ভারী কিছু খেতে আপনার ভালো লাগে না, বিশেষ করে বেশি তেল দিয়ে তৈরি কোনও খাবার । তাই জেনে নিন, এমন কিছু খাবার সম্পর্কে যা আপনি তেল ব্যবহার না করে সহজেই তৈরি করতে পারেন এবং কম তেলের কারণে এগুলি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকারী হবে । জেনে নিন, কোন কোন খাবারগুলি তেলমুক্ত ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে পারেন (Some foods can make an oil-free breakfast) ।

ফলের স্যালাড: আপনার খাদ্যতালিকায় মরশুমি ফল অন্তর্ভুক্ত করা খুবই উপকারী । এগুলি প্রয়োজনীয় খনিজ এবং ভিটামিন সরবরাহ করে । এছাড়াও ফল খেলে ফাইবার পাওয়া যায় ৷ যা ফলের রস থেকে পাওয়া যায় না । তাই ব্রেকফাস্টে দুই বা তিন ধরনের ফল যোগ করে স্যালাড তৈরি করতে পারেন ৷

পোহা: পোহা একটি খুব বিখ্যাত ভারতীয় খাবার ৷ যা চিড়ে দিয়ে তৈরি করা হয় । এতে চিনাবাদাম, পেঁয়াজ, কারি পাতার মতো জিনিস যোগ করা হয় যা বেশ পুষ্টিকর । আপনি খুব সহজেই সকালে এটি তৈরি করতে পারেন এবং এটি খেতে খুব সুস্বাদু ।

স্প্রাউট চাট: স্প্রাউটগুলি খুব পুষ্টিকর । এজন্য ছোলা বা মুগ জলে এক-দুই রাত ভিজিয়ে রেখে ভেজা সুতি কাপড়ে বেঁধে রাখুন । এটি অঙ্কুরিত হবে এবং নরমও হবে । আপনি ব্রেকফাস্টে এই স্প্রাউটগুলির চাট তৈরি করতে পারেন । পেঁয়াজ, চাট মশলা এবং লেবুর রস যোগ করুন এবং আপনার চাট প্রস্তুত ।

ইডলি: ইডলি চাল এবং উরদ ডাল গাঁজন করে তৈরি করা হয়, যার কারণে এটি হজমের জন্য খুব উপকারী । ব্রেকফাস্টে নারকেল বা চিনাবাদামের চাটনির সঙ্গে খেতে পারেন । খেতে সুস্বাদু এবং পেট ভরবে ।

টোস্ট: ব্রেকফাস্টের জন্য সবচেয়ে সহজ বিকল্প হল টোস্ট । এটি তৈরি করতে বেশি সময় লাগে না এবং খেতেও সুস্বাদু । এর সঙ্গে পিনাট বাটার, কলার টুকরো এবং ম্যাপেল সিরাপ বা ম্যাশ করা অ্যাভোকাডো খেতে পারেন । এটি স্বাস্থ্যকর ।

আরও পড়ুন:

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)