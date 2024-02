টয়লেটে মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন ? অপেক্ষা করছে ভয়ংকর বিপদ

হায়দরাবাদ: মোবাইল ফোন এখন একটি বড় প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে এখনকার দিনে । ক্ষণিকের জন্যও এর থেকে দূরে থাকা মানুষের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে । এমনকী ঘুমের আগে শেষ মিনিট পর্যন্ত স্ক্রোল করতে থাকেন ৷ মোবাইলের আসক্তি এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে ওয়াশরুমেও মোবাইল নিয়ে যাওয়া কার্যত অভ্যাসে পরিনত হয়ে গিয়েছে । আপনিও যদি এটি করেন তবে এর বিপদগুলি জেনে নিন (Be aware of its Disadvantages)।

সংক্রমণের ঝুঁকি: ওয়াশরুম ব্যবহারের সময় মোবাইল ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের সঙ্গে এক ধরনের খেলা । এই জায়গায় অনেক জীবাণু থাকে । এমন পরিস্থিতিতে, আপনি যখন এখানে ফোন ব্যবহার করেন, তখন এটি সহজেই ফোনে স্থানান্তরিত হতে পারে এবং আপনাকে ব্যাকটেরিয়ার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে । যেহেতু মোবাইল এমন একটি জিনিস যে এটি ধোয়া সম্ভব নয় ৷ তাই এই জীবাণুগুলি আপনার শরীরে প্রবেশ করে বিভিন্ন রোগের কারণ হতে পারে ।

জয়েন্টে ব্যথা: যখন মানুষ টয়লেটে মোবাইল ফোন নিয়ে যায় তখন মানুষ প্রায়শই এখানে বেশি সময় কাটাতে শুরু করে ৷ যা ঠিক নয় । দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা আপনার পেশী শক্ত হয়ে যেতে পারে এবং হাঁটুতে ব্যথাও হতে পারে । এছাড়াও আপনি যদি ফোনের সঙ্গে 30 মিনিট বা তার বেশি সময় ধরে কমোডে বসে থাকেন তবে এর কারণে আপনি সঠিকভাবে ফ্রেশ হতে পারবেন না ।

মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও প্রভাব ফেলে: একটি সমীক্ষা দেখায় যে টয়লেটে ফোন ব্যবহার করা আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও খারাপ প্রভাব ফেলে । কারণ আপনি এখানে বসে নিজের জন্য যে সময় ব্যয় করতে পারতেন তা কেবল ফোনে থাকার মাধ্যমে নষ্ট হয়ে যায় । অতএব এই অভ্যাসটি আপনার মানসিক স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করে ।

পাইলসের বিপদ: আপনার এই অভ্যাসের কারণে আপনিও কোষ্ঠকাঠিন্যের শিকার হতে পারেন। দীর্ঘক্ষণ একই অবস্থানে বসে থাকলে আপনার শরীর অভ্যস্ত হয়ে যায়। তা ছাড়া এখানে বেশি সময় কাটালে আপনার মলদ্বারে অপ্রয়োজনীয় চাপ পড়ে এবং এটি পরবর্তীতে পাইলস ইত্যাদির কারণ হতে পারে ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)