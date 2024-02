মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে প্রতিদিন নিয়ম করে হাঁটুন, আছে অন্য উপকারও

হায়দরাবাদ: পরিবর্তনশীল জীবনধারা এবং রোগের ঝুঁকি বাড়ার মুখে নিজেকে সুস্থ রাখতে শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । আমাদের দিনের বেশিরভাগ সময় বসেই কাটে । অফিস হোক, গাড়ি হোক বা বাড়ি আমরা বেশিরভাগ সময় বসে থাকি । এর ফলে শুধু ওজন বৃদ্ধির ঝুঁকিই থাকে না বরং ডিমেনশিয়া এবং হৃদরোগের মতো অনেক বিপজ্জনক রোগও হতে পারে । তাই শারীরিক কার্যকলাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ (So physical activity is very important) ।

শারীরিক ক্রিয়াকলাপ নামটি শুনলেই প্রথমে আমাদের মাথায় আসে ভারী ডাম্বেল বা ওই ধরনের কোনও জিনিস৷ তবে জেনে নিন, এমন একটি পদ্ধতি সম্পর্কে যার সাহায্যে আপনি শারীরিকভাবে সুস্থ থাকবেন এবং আপনি এটি খুব সহজেই করতে পারবেন । যা হল হাঁটাচলা করা । হাঁটা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকারী হতে পারে । তাই প্রতিদিন হাঁটা আপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখতে খুবই সহায়ক হতে পারে । জেনে নিন, প্রতিদিন হাঁটা কীভাবে আপনার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হতে পারে ।

মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী: হাঁটা আমাদের মস্তিষ্কে রক্ত ​​চলাচলের উন্নতি ঘটায় । এর ফলে মস্তিষ্কের কোষে অক্সিজেন সঠিকভাবে পৌঁছতে পারে এবং কোষগুলি ভালোভাবে কাজ করতে সক্ষম হয় । এ ছাড়া হাঁটা এন্ডোরফিন নিঃসরণ করে ৷ যা মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে ও মেজাজে উন্নত করে ।

হার্টের জন্য উপকারী: হাঁটা শুধু রক্ত ​​সঞ্চালনই উন্নত করে না উচ্চ রক্তচাপের সমস্যাও কমায় ৷ যা হৃদরোগকে দূরে রাখতে সাহায্য করে । এছাড়া এটি হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্যও খুবই উপকারী । হাঁটা এক ধরনের অ্যারোবিক ব্যায়াম, যা হার্টকে সুস্থ রাখতে সহায়ক ।

ওজন কমাতে সহায়ক: ওজন বৃদ্ধির সমস্যা বেশিরভাগই নিষ্ক্রিয় জীবনযাপনের কারণে হয় ৷ তবে হাঁটা ক্যালোরি পোড়ায় ৷ যার কারণে অতিরিক্ত চর্বি জমা হয় না এবং ওজন বাড়ে না । এছাড়াও আপনার ওজন বেশি হলে এটি কমাতে খুব সহায়ক হতে পারে ।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয়: ব্যায়াম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে । হাঁটা একটি বায়বীয় ব্যায়াম ৷ যা ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে ।

ভালো ঘুম: হাঁটা আপনার স্ট্রেস কমায় এবং হজমশক্তি উন্নত করে ৷ যার কারণে আপনি রাতে ভালো ঘুমান এবং সকালে আরও সতেজ অনুভব করেন ।

পেশী ও হাড় মজবুত হয়: হাঁটার সময়, আমাদের জয়েন্ট এবং পেশী সক্রিয় থাকে ৷ যার কারণে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তারা আরও ভালোভাবে কাজ করতে সক্ষম হয় । এতে জয়েন্টে খুব বেশি চাপ পড়ে না এবং তারা সক্রিয়ও থাকে ৷ যা জয়েন্টের ব্যথার সমস্যা কমায় । এছাড়াও এটি অঙ্গবিন্যাসও উন্নত করে ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)