হাড়ের স্বাস্থ্য থেকে রক্তস্বল্পতা দূর করা, শীতে কিশমিশ খাওয়ার অনেক উপকারিতা

হায়দরাবাদ: প্রচণ্ড ঠান্ডা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় । এমন পরিস্থিতিতে নানা ধরনের সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে । প্রতি দ্বিতীয় ব্যক্তি কাশি, সর্দি, অবরুদ্ধ নাক এবং গলা ব্যথায় ভুগছেন । এমন পরিস্থিতিতে কিশমিশ আপনার জন্য সেরা । এটি শুধু আপনার শরীরকে অনেক মরশুমি রোগ থেকে রক্ষা করবে না, এর আরও অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে । জেনে নিন, কীভাবে শীতকালে এটি আপনার খাদ্যতালিকায় সুপারফুড হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে (May prove to be a superfood)।

পাচনতন্ত্রের জন্য ভালো: এটি পেটের জন্য খুবই উপকারী বলে মনে করা হয় । এটি খেলে আপনার ইমিউন সিস্টেম সুস্থ থাকে । যেহেতু এতে আয়রন এবং ম্যাগনেসিয়াম ভালো পরিমাণে পাওয়া যায় ৷ তাই এটি আপনাকে কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয় এবং অ্যাসিডিটিও নিয়ন্ত্রণ করে ৷

রক্তশূন্যতা দূর করে: এটি খেলে শরীরে রক্তের ঘাটতি দূর হয় । যারা রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন তাদের বিশেষ করে এটি খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় । এটি রক্তে নাইট্রিক অক্সাইড বাড়ায়, যা রক্তে সঞ্চালনকে মসৃণ করে । এছাড়া এটি খেলে আপনার রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে থাকে ।

হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো: ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ এই কিশমিশ আপনার হাড় ও দাঁতকেও শক্তি জোগায় । এতে উপস্থিত বোরন নামক একটি পুষ্টি উপাদান ক্যালসিয়াম শোষণ করে আমাদের শরীরের হাড়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে ।

ত্বক ও চুলের জন্য বর: অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এই কিশমিশ ত্বককে ফ্রি র‌্যাডিক্যাল ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং শরীর থেকে টক্সিন দূর করে । এটি খেলে আপনি শুধু পিম্পল মুক্ত ত্বক পাবেন না, এটি আপনার চুলকে সুস্থ রাখে এবং অ্যালার্জি থেকে মাথার ত্বককে রক্ষা করে ।

দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে: এটি খেলে আপনার দৃষ্টিশক্তিও ভালো হয় । এটি খেলে আপনাকে ছানি রোগের ঝুঁকি থেকেও দূরে রাখতে সাহায্য করে । এতে উপস্থিত ভিটামিন এ এবং বিটা ক্যারোটিন চোখের জন্য খুবই উপকারী ।

