ভালো হজম থেকে শুরু করে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ, শীতে ম্যাজিকের মতো কাজ দেয় মেথির বীজ

হায়দরাবাদ: শীতকালে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং কাশি এবং সর্দি-কাশির বিরুদ্ধে লড়াই করতে ডায়েটে কিছু গরম আইটেম অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয় । এমন পরিস্থিতিতে জানুন মেথি বীজের উপকারিতা সম্পর্কে । বিশেষ করে শীতকালে এটি খাওয়ার অনেক উপকারিতা রয়েছে । জেনে নিন, পুষ্টিগুণে ভরপুর এই ছোট দানাগুলো কীভাবে এই ঋতুতে আপনাকে বড় রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে (How to protect yourself from major diseases this season)।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকবে: এই মেথি বীজ ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খুবই উপকারী । বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এগুলি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা জলে ভিজিয়ে খেলে তা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । জেনে নিন, এগুলি আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ৷

হজমের জন্য ভালো: শীতকালে মানুষের প্রায়ই হজম সংক্রান্ত সমস্যা শুরু হয় । এমন পরিস্থিতিতে মেথি খাওয়া খুবই ভালো । এই ঋতুতে মানুষ কম জল পান করে থাকে, এমন পরিস্থিতিতে যেখানে পানির অভাবে কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা দেখা যায়, সেখানে মেথির বীজ খাওয়াও সাহায্য করে । এর জল পান করতে পারেন বা সবজি হিসেবেও খেতে পারেন ।

চুলের জন্য উপকারী: এই ঋতুতে মেথি বীজ চুলের জন্যও একটি আশীর্বাদ যা ঠান্ডা বাতাস এবং দূষণের কারণে প্রাণহীন এবং ঝরে পড়ছে । এমন অনেক পুষ্টি উপাদান এতে পাওয়া যায় যা চুলের বৃদ্ধি বাড়াতে সাহায্য করে । এই জল দিয়ে চুল ধোয়া শীতকালে খুশকির সমস্যা থেকেও মুক্তি দেয় । অতএব এটি অবশ্যই আপনার ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করুন ।

ব্যাকটেরিয়া বিরোধী বৈশিষ্ট্য: শীতকালে মানুষ প্রায়ই সর্দি-কাশিতে ভোগে । এমন পরিস্থিতিতে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল গুণে ভরপুর মেথির বীজ খাওয়া শরীরকে অনেক ধরনের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে । জেনে নিন, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর এই জল পান করলে তা শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)