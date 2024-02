চুলকে চিরতরে সুন্দর করতে চান ? ব্যবহার করতে পারেন এই ভেষজ

হায়দরাবাদ: তুলসীর ভেষজ গুণাগুণ অনেক ৷ তুলসী খাওয়া, মুখে লাগানো এবং চুলে ব্যবহার করার অনেক উপকারিতা রয়েছে । তবে শুধু যদি চুলের জন্য তুলসীর উপকারিতা বলা হয় তাহলে চুলের বৃদ্ধি থেকে শুরু করে খুশকির সমস্যা সবই তুলসীর ব্যবহারে সেরে যেতে পারে । তুলসী ব্যবহারে শুধু চুল পড়া রোধ করে না চুলের রুক্ষতা বাঁচাতেও সাহায্য় করে ৷ এতে উপস্থিত প্রোটিন এবং আয়রন দ্রুত চুল গজাতে সাহায্য করে ৷ জেনে নিন চুলের জন্য তুলসী কী কী উপকারে সাহায্য় করে ?

কীভাবে তুলসী চুলে ব্য়বহার করতে পারেন (How to use Basil on hair)?

প্রথমে 15 থেকে 20 টি তুলসী পাতা নিয়ে শুকাতে দিন ৷ তারপর রোদে শকিয়ে ব্লন্ড করে নিন ৷ এই গুড়োতে আমন্ড অয়েল মিশিয়ে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন তারপর স্নান করার 30 মিনিট আগে মাথায় লাগিয়ে নিন ৷ এছাড়াও অলিভ অয়েল বা নারকেল তেল ব্যবহার করতে পারেন ৷

জেনে নিন তুলসীর জন্য চুলের উপকারীতা (Hair Benefits Of Basil):

চুলে খুশকির সমস্যা থাকলে তুলসী ব্যবহার করলে এই সমস্যা দূর হবে । তুলসীতে ছত্রাক বিরোধী এবং ব্যাকটেরিয়াল বিরোধী গুণ রয়েছে । তুলসী চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য় করে ফলে নতুন চুলও গজায় ৷

তুলসীতে রয়েছে ভিটামিন ই, সি এবং ভিটামিন কে যেটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে ৷ এতে রয়েছে অ্যন্টি-ফাঙ্গাল বৈশিষ্ঠ্য যা মাথার স্ক্যাল্পে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য় করে ৷

তুলসী আপনার চুলের বৃদ্ধির জন্যও উপকারী । তুলসী জল দিয়ে চুল ধুতে পারেন । তুলসীর নির্যাস ব্যবহার করে আপনি আপনার চুলের উজ্জ্বলতা বাড়াতে পারেন ৷ এটি আপনার চুলের বৃদ্ধির জন্য একটি ভালো সমাধানও হতে পারে ।

তুলসী মাথার ব্যকটেরিয়া দূর করতে সাহায্য় করে ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)