শরীরে আয়রনের ঘাটতি মেটাতে চান ? ডায়েটে রাখুন এই পানীয়গুলি

হায়দরাবাদ: সুস্থ থাকার জন্য শরীরে সুষম খাদ্যের বণ্টন জরুরি ৷ যাতে রয়েছে প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান । কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ মানুষের শরীরে আয়রনের ঘাটতি থাকে ৷ যার ফলে তারা রক্তাল্পতায় ভোগেন। শরীরে আয়রনের ঘাটতি হলে লোহিত রক্তকণিকাও কম উৎপন্ন হয় । শুধু তাই নয়, এর কারণে শরীরের সব অঙ্গে অক্সিজেন ঠিকমতো পৌঁছয় না। এই কারণেই আয়রনের ঘাটতির কারণে একজন ব্যক্তি চরম ক্লান্তি, চুল পড়া, ফ্যাকাশে ত্বক, মাথা ঘোরা, কম খিদে ইত্যাদির সমস্যায় ভোগেন ।

অনেক সময় এমন হয় যে আপনি আয়রন সমৃদ্ধ খাবার খান কিন্তু আপনার শরীর তা শোষণ করতে সক্ষম হয় না। এর ফলে শরীরে আয়রনের ঘাটতি হয় । তাই এই ঘাটতি মেটাতে কিছু পানীয় তালিকায় রাখতে পারেন (Can put some drinks on the list) ৷ আপনার খাদ্যতালিকায় এমন কিছু পানীয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যা আয়রনের শোষণকে বাড়িয়ে তোলে ৷

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ পানীয় পান করুন: আপনি যদি শরীরে আয়রনের শোষণ বাড়াতে চান তাহলে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ পানীয় পান করা উচিত । ভিটামিন সি সমৃদ্ধ পানীয় শরীরকে আয়রন ভালোভাবে শোষণ করতে সাহায্য করে । কমলা এবং আহুরের মতো সাইট্রাস ফল থেকে তৈরি পানীয় খাওয়া উচিত। এছাড়াও লেবুর জলও পান করতে পারেন ৷

স্ট্রবেরি এবং পালং শাকের স্মুদি: এটি একটি পুষ্টি সমৃদ্ধ পানীয় ৷ যা শরীরে আয়রন শোষণকে বাড়িয়ে তুলতে পারে । এর জন্য কমলালেবুর রস, স্ট্রবেরি, পালং শাক, কলা এবং চিয়া বীজ ভালোভাবে ব্লেন্ড করে স্মুদি তৈরি করুন। এই পানীয়টিকে আপনার ডায়েটের একটি অংশ করুন। এটি যেমন সুস্বাদু তেমনি স্বাস্থ্যকর ।

বিট এবং কমলালেবুর জুস: বিটে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন বি-এর পাশাপাশি ভিটামিন সি রয়েছে । এই পানীয় আয়রনের শোষণকে বাড়িয়ে তুলতে পারে । এটি তৈরি করতে কমলালেবু, বিট, স্ট্রবেরি, আপেল, লেবুর রস এবং জল মিশিয়ে একটি পানীয় তৈরি করুন ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)