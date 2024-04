ব্রেকফাস্টে ভাত ! অজান্তেই শরীরের ক্ষতি হচ্ছে না তো ? - Best Time To Eat Rice

হায়দরাবাদ: ভাত মানেই বাঙালিয়ানার ছোঁয়া ৷ অনেকে এই ভাত খেয়েই সকাল সকাল স্কুল, কলেজ, অফিসে বার হন ৷ এক্ষেত্রে ভাত কেবল আমাদের মনের রসনাতৃপ্তিই করে না । এর পাশাপাশি অনেক গুণ রয়েছে ভাতের । তবে কোনসময় ভাত খাওয়া প্রয়োজন, জানালেন পুষ্টিবিদ (What Happens to Your Body if You Eat Rice Every Day) ৷

সাধারণ দিনে যেকোনও মানুষের সকালবেলা ভাত খেয়ে বেরোনো কী ঠিক ? তিনি বলেন, নন ডায়াবেটিক বা আন্ডার ওয়েট হলে সকালে ভাতের মতো ভারী খাবার খেয়ে বেরোনোই যাই ৷ সেক্ষেত্রে লাঞ্চে উপমা, পোহা, ধোসা ইত্যাদি হালকা খাবার খেতে হবে ৷ তবে কেবল নন ডায়াবেটিক হলে তবেই ৷ কারণ ডায়াবেটিস আক্রান্তদের ডায়েটে ভাতের পরিমাণ কম রাখা হয় ৷ তাঁদের সকালে ভাত একেবারেই ভালো নয় ৷ কারণ ভাত মানেই কার্বোহাইড্রেট ৷ কিন্ত যারা আন্ডার ওয়েট, তাঁরা ভাত, ডাল, মাছ খেয়ে বেরোতেই পারেন ৷ সেক্ষেত্রে দুপুরবেলা হালকা টিফিনের পাশাপাশি ডিনারেও যাতে ভাত না-খাওয়া হয়, সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন ৷

এছাড়াও যারা নাইট শিফট করেন বা কোনও কারণে রাত জাগতে হলে, সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয় ৷ ফলে অনেকসময় ব্রেকফাস্টে সময় পাওয়া যায় না ৷ সেক্ষেত্রে যেটা তাঁরা করেন, সেটা হল ব্রাঞ্চ ৷ ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ মিলিয়ে ব্রাঞ্চ (BRUNCH) শব্দটির উৎপত্তি ৷ সেক্ষেত্রে ব্রাঞ্চে ভাত খাওয়া যেতে পারে ৷ কারণ দু'টো মিল মিলিয়ে খাওয়া হয় ৷ সেক্ষেত্রে সারাদিনে ডায়েটে সেরকম কোনও ভারী খাবার থাকছে না ৷

অন্যদিকে, অনেকেরই আবার ফ্যানভাত খাওয়ার অভ্যেস ৷ পুষ্টিবিদরা বলছেন, ফ্যানভাত তখনই খেতে বলা হয় যখন আন্ডার ওয়েট থাকে ৷ এই ফ্যানভাত রোজ সবার খাওয়া উচিত নয় ৷

