ডায়েটে রাখুন এই সবজি, কমবে চুল পড়ার সমস্যা

হায়দরাবাদ: শীতকালে চুলের অবস্থা খারাপ ৷ তাই এর জন্য আবহাওয়াকে পুরোপুরি দায়ী করা ঠিক নয় । ত্বকের যত্নের অভাব এবং অস্বাস্থ্যকর খাবারও চুল সংক্রান্ত সমস্যার জন্য দায়ী । যার কারণে প্রতি ঋতুতে চুল ভেঙে যেতে থাকে ৷ খুশকিও আপনার পিছু ছাড়ে না এবং চুলে এক অন্যরকম রুক্ষতা দেখা যায় ৷ তাই এই সব সমস্যা একসঙ্গে দূর করতে আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করুন এই সবজি (Include these vegetables in your diet to eliminate them all together)।

এই সবজিগুলি চুলের জন্য উপকারী:

মিষ্টি আলু: মিষ্টি আলু বিটা ক্যারোটিনের একটি চমৎকার উৎস । এটিকে ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করলে চুল পড়ার সমস্যা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা যায় । এর অ্যান্টি-ফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্য মাথার ত্বককে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে । এছাড়াও ভিটামিন এ-এর ​​পরিমাণ চুলকে স্বাস্থ্যকর এবং মসৃণ করে ।

বিট: স্বাস্থ্য, ত্বকের পাশাপাশি চুলের সমস্যা দূর করতে বিট খুবই কার্যকরী । এতে পাওয়া লাইকোপিন মাথার ত্বকের শুষ্কতা দূর করে । এছাড়াও, ক্যারোটিনয়েডের উপস্থিতি চুলের গোড়াকে মজবুত করে ৷ যা চুল ভেঙে যাওয়া এবং পড়া কমায় । স্যালাড হিসেবে বিট খান বা এর রস পান করুন । এটা সব দিক থেকে উপকারী ।

আদা: আদার মধ্যে উপস্থিত অ্যান্টি-সেপটিক বৈশিষ্ট্য মাথার ত্বকের সংক্রমণ এবং খুশকির মতো সমস্যা কমাতে সাহায্য করে । খুশকি চুলের ফলিকলকে ব্লক করে ৷ যা চুল পড়ার একটি বড় কারণ । এছাড়াও এগুলি অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায়, যা চুলের গঠন উন্নত করে ।

সবুজ শাকসবজি: শীতকালে সবুজ শাক সবজি ফুলে ফুলে ওঠে । পালং শাক, বাথুয়া এবং মেথির মতো শাকসবজি ভিটামিন বি এবং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এবং পালং শাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রনও রয়েছে । আয়রনের অভাবে চুল পড়ে । এছাড়াও অক্সিজেন এবং অনেক প্রয়োজনীয় পুষ্টি চুলের গোড়ায় পৌঁছতে সক্ষম হয় না ৷ তাই যদি আপনার চুলকে স্বাস্থ্যকর এবং শক্তিশালী করতে চান তবে সবুজ শাকসবজি খাওয়া শুরু করুন ।

গাজর: গাজরে রয়েছে ভিটামিন বি-7 যা বায়োটিন নামেও পরিচিত । এর অভাবে চুল পড়া ও নখ ভেঙে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা যায় । আপনি যদি চুলের গঠন উন্নত করতে চান তাহলে বৃদ্ধি এবং ভলিউম বাড়াতে চান আপনার ডায়েটে গাজর অন্তর্ভুক্ত করুন । গাজর ছাড়াও কলা, ডিম ও দুধেও রয়েছে এই ভিটামিন ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)