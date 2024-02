অলস মেটাবলিজম ওজন বাড়াতে পারে, এই উপায়ে এটিকে বাড়িয়ে তুলতে পারেন

হায়দরাবাদ: দৈনন্দিন কাজের জন্য শরীরে শক্তির প্রয়োজন ৷ যা খাবারের মাধ্যমে পাওয়া যায় । এই শক্তির সাহায্যে, আমাদের শরীরের সমস্ত অঙ্গগুলি তাদের কাজগুলি আরও ভালোভাবে করতে সক্ষম হয় । আমাদের শরীর খাদ্য থেকে প্রাপ্ত ক্যালোরি পুড়িয়ে শক্তি নির্গত করে । এই রাসায়নিক বিক্রিয়াকে মেটাবলিজম বলা হয় এবং যে গতিতে এই প্রক্রিয়াটি ঘটে তাকে মেটাবলিক রেট বলে । বিপাকীয় হার বয়স, লিঙ্গ, শরীরের গঠন, চিকিৎসা পরিস্থিতি এবং জীবনধারা-সহ অনেক কারণের উপর নির্ভর করে ।

কিছু কারণে মেটাবলিক রেট কমে যায় ৷ যার কারণে ক্যালোরি ধীরে ধীরে বার্ন হয় এবং এই কারণে বেশি ক্যালোরি গ্রহণের কারণে ওজন বৃদ্ধির ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় বেশি থাকে । অতএব, আপনার বিপাক ত্বরান্বিত করা আপনার ওজন কমানোর যাত্রায় খুব সহায়ক হতে পারে । তবে এর পাশাপাশি আরও অনেক বিষয়েরও যত্ন নেওয়া জরুরি । বিপাকের উপর বয়স এবং লিঙ্গের মতো কারণগুলির প্রভাব পরিবর্তন করা যায় না ৷ তবে আপনার জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন করে আপনি অবশ্যই এটি দ্রুততর করতে পারেন (You can definitely make it faster by making some changes)।

ক্যালোরির পরিমাণ খুব বেশি কমাবেন না: খাবার কম খেলে বা কম ক্যালোরিযুক্ত খাবার খেলে শরীরে শক্তি কম পায় । তাই ক্যালোরি বাঁচাতে মেটাবলিক রেট কমে যায় । অনেক সময় মানুষ ওজন কমানোর জন্য ক্যালোরি গ্রহণ কম করে ৷ যা বিপাকীয় হারকে প্রভাবিত করতে পারে । অতএব আপনার শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাণ বজায় রাখুন । ডায়েটের শিকার হবেন না এবং একটি স্বাস্থ্যকর এবং সুষম খাদ্য অনুসরণ করুন ।

ব্যায়াম করুন: বসে থাকা জীবনযাপনের কারণে মেটাবলিজম ধীর হয়ে যায় । অতএব প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য অ্যারোবিক বা যে কোনও তীব্র ব্যায়াম করা বিপাকের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । পেশী তৈরির জন্য ব্যায়াম করলে বেশি শক্তি লাগে । এই কারণে বিপাকীয় হার বাড়তে পারে । ব্যায়াম করার সময় মনে রাখবেন যে আপনি খুব তীব্র ব্যায়াম করবেন না ৷ যা আপনার শরীরের কোনও ক্ষতি করতে পারে ।

গ্রিন টি পান করুন: গ্রিন টি স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী । এতে অনেক ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পাওয়া যায় ৷ যা সুস্থ থাকতে সাহায্য করে । এছাড়াও এটি শরীরের চর্বি পোড়াতেও সাহায্য করতে পারে । অতএব প্রতিদিন গ্রিন টি পান করা বিপাককে দ্রুত করতে সাহায্য করতে পারে । তবে অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রিন টি পান করবেন না ।

মানসিক চাপ: অতিরিক্ত মানসিক চাপের কারণে ঘুম ও খাওয়ার ধরণে ব্যাঘাত ঘটতে পারে । মানসিক চাপের সময়ে, শরীর কর্টিসল নিঃসরণ করে ৷ যা খাওয়ার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে ৷ যা বিপাককে প্রভাবিত করে । অতএব স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতিতে ফোকাস করুন । যোগব্যায়াম, ধ্যান এবং জার্নালিং এর মতো অনেক পদ্ধতি এটির জন্য কার্যকর হতে পারে ।

যথেষ্ট ঘুম: ঘুমের অভাব ক্ষুধার্ত হরমোন লেপটিন এবং ঘেরলিন প্রভাবিত হওয়ার কারণে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় । এই কারণে অতিরিক্ত খাওয়া বা দ্বৈত খাওয়ার সমস্যা হতে পারে ৷ যা বিপাককে প্রভাবিত করতে পারে । অতএব, প্রচুর পরিমাণে ঘুমান ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)