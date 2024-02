ফ্যাটি লিভারের সমস্যা মোকাবিলায় অনেকাংশে সহায়ক এগুলি, দেখে নিন একনজরে

হায়দরাবাদ: লিভারে চর্বির পরিমাণ বেড়ে গেলে ফ্যাটি লিভারের সমস্যা হতে পারে । ফ্যাটি লিভার দুই প্রকার: অ্যালকোহলযুক্ত এবং নন-অ্যালকোহলযুক্ত । বিশেষজ্ঞদের মতে, খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করে সহজেই এই সমস্যার সমাধান করা যায় । এই সমস্যার সমাধানে আপনার খাদ্যতালিকায় ফাইবার, উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ জিনিসগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন । যা শুধু লিভারকে সুস্থ রাখে না, বরং ওজন কমাতেও সাহায্য করে । এ ছাড়া জল পান করার পরিমাণ বাড়ান ৷ যার ফলে শরীরে উপস্থিত বিষাক্ত পদার্থ প্রস্রাবের মাধ্যমে বের হয়ে যায় (The toxins present in the body are excreted through urine) ।

হলুদ (Turmeric): হলুদে রয়েছে কারকিউমিন উপাদান, যা ফ্যাটি লিভার মোকাবেলায় সাহায্য করে । আসলে, ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে সিরাম অ্যালানাইন অ্যামিনো ট্রান্সফারেজ এবং অ্যাসপার্টেট অ্যামিনো ট্রান্সফারেজ এনজাইম থাকে । শরীরে এগুলির পরিমাণ কমাতে কাঁচা হলুদ খাওয়া খুবই উপকারী । এছাড়াও আপনি কাঁচা হলুদ চা বা দুধে মিশিয়ে পান করতে পারেন ।

উচ্চ ফাইবার গোটা শস্য (High fiber whole grains): মেটাবলিজম বাড়াতে ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পরিমাণ বাড়ান । এটি ফ্যাটি লিভারের সমস্যা থেকে মুক্তি দেয় । খাদ্যতালিকায় নিয়মিত গোটা শস্য খাওয়া ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে ।

ভিটামিন সি যুক্ত মরশুমি ফল(Seasonal fruits rich in vitamin C): অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ মরশুমি ফল শুধু শরীরকে সংক্রামক রোগ থেকে দূরে রাখে না, ফ্যাটি লিভারের সমস্যা থেকেও মুক্তি দিতে পারে । তাই খাদ্যতালিকায় শীতকালে পাওয়া ফলগুলি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করুন ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)