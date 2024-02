টাইফয়েডের পর দুর্বলতা কমছে না ? এই উপায় মানলেই শরীর হবে ঝরঝরে

হায়দরাবাদ: টাইফয়েড জ্বর খুবই বিপজ্জনক । এটি একটি ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ, যা দূষিত জল এবং খাবারের কারণে হয় । এই জ্বরে ব্যক্তির অন্ত্র সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় । জ্বর থেকে সেরে ওঠার পর নিজের সঠিক যত্ন না নিলে আবারও হতে পারে । এছাড়াও, টাইফয়েডের পরে ব্যক্তিটি খুব দুর্বল হয়ে পড়ে ৷ তাই এটি মোকাবিলা করার জন্য, আপনাকে রুটিনের দিকে মনোযোগ দিতে হবে ।

টাইফয়েডের দুর্বলতা কীভাবে মোকাবিলা করবেন (How to deal with typhoid weakness)?

বিশ্রাম নেওয়া জরুরি: টাইফয়েড থেকে সেরে ওঠার পরপরই শরীরে অতিরিক্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় এমন কোনও কাজ করবেন না । শরীর এমনিতেই দুর্বল এবং এমনটা করলে ভালো হওয়ার পরিবর্তে আপনার স্বাস্থ্য আবার খারাপ হতে পারে । ভালো ঘুমানো দরকার, টেনশনমুক্ত থাকুন এবং হালকা কার্যকলাপ করুন ।

নিজেকে হাইড্রেটেড রাখুন: টাইফয়েডে শরীরে জ্বর, বমি ও ডায়রিয়ার কারণে ডিহাইড্রেশন হয় ৷ যার ফলে দুর্বলতা দেখা দেয় । এটি মোকাবিলা করতে, প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন । জল ছাড়াও ফল এবং সবজির রস অন্তর্ভুক্ত করুন । নারকেলের জল পান করাও অনেক উপকারী ।

পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার খান: টাইফয়েডের পরে দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য আপনার খাদ্যতালিকায় পুষ্টিকর আইটেম যোগ করুন । যে জিনিসগুলি শরীরে শক্তি বাড়াতে এবং দ্রুত পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে । প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার এতে সবচেয়ে বেশি উপকারী । আপনার খাদ্যতালিকায় ফল, সবজি, গোটা শস্য এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি অন্তর্ভুক্ত করুন ।

অল্প অল্প করে খান: টাইফয়েডের পর পরিপাকতন্ত্র একটু দুর্বল হয়ে পড়ে ৷ তাই এর ওপর বেশি চাপ না দেওয়ার জন্য একবারে অনেক না খেয়ে অল্প অল্প করে খান ।

উপরে উল্লিখিত জিনিসগুলির সাহায্যে, আপনি টাইফয়েড ফিরে আসার ঝুঁকি অনেকাংশে কমাতে পারেন ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)