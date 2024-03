রসুন তেলের ব্যবহার থেকে শুরু করে শরীর চর্চায় কমবে কোমরের ব্যথা

হায়দরাবাদ: আজকাল কোমরে ব্যথা খুবই সাধারণ বিষয় হয়ে উঠেছে ৷ ছোট থেকে বড় কোমরের ব্যথা কমবেশি সবার হয়ে থাকে ৷ তা থেকে সহজে মুক্তিও পাওয়া যায় না ৷ অফিসে বসে কাজ বা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা কোমরে ব্যথা অসহ্য় হয়ে ওঠে ৷ ফলে অনেকে ঘন ঘন পেইন কিলার খেয়ে থাকেন যা পরে শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ৷ ফলে আপনি কোমর ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে কিছু ঘরোয়া টোটকা অবলম্বন করতে পারেন (You can use some home remedies to get rid of back pain) ৷

একটানা বসে থাকা: অনেক সময় যারা বেশিক্ষণ ধরে ডেস্কে কাজ করেন তাদের এই সমস্যা বেশি হয়ে থাকে ৷ চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন, একভাবে বসে না থাকার জন্য় ৷ মাঝে মাঝে হাঁটাচলা করা প্রয়োজন ৷ ফলে পেশীর নড়াচড়া হয় ব্য়থা কমাতে সাহায্য় করে ৷

ওজন বেশি থাকলে সমস্য়া: শরীরের ওজন বেশি হলে এই সমস্যা আরও বেশি হয় ৷ শরীর ভারী হয়ে গেলে কোমোরে ব্যথার সমস্যা আরও বেড়ে যায় ৷ ওবেসিটি থাকলে হাড়ের উপর বেশি চাপ পড়ে । এই কারণে কোমড়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে । এরজন্য ফ্যাট জাতীয় খাবার কম খান ৷ ডায়েট ঠিক রাখা জরুরি ৷

ঠান্ডা গরম শেক নেওয়া প্রয়োজন: অনেক গবেষণায় বলা হয় গরম-ঠান্ডা শেক নিলে ব্যথা অনেকটাই কমতে পারে ৷ এর জন্য কিছুক্ষণ ধরে গরম জলে বা কাপড়ে গরম শেক নিয়ে বরফ দিয়ে শেক নিতে পারেন ৷ এতে ব্য়থা থেকে অনেক মুক্তি পাওয়া যায় ৷

শরীর চর্চা করা: কোমর ব্যথার মহাষৌধ হল শারিরীক কার্যকলাপ ৷ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে শরীরচর্চা করা প্রয়োজন ৷

রসুন তেল দিয়ে মাসাজ করা: আপনি কোমর ব্যথার সমস্য়ায় ভুগলে গরম করে রসুন ও সর্ষের তেল দিয়ে মাসাজ করতে পারেন ৷ এটি স্নান করার আগে বা রাতে শুতে যাওয়ার আগে এটি করতে পারেন ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)