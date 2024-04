গরমে ঘরকে রাখুন এসির মতো ঠান্ডা, মেনে চলতে পারেন এই ঘরোয়া টিপস - Household alternative of AC

হায়দরাাদ: বৈশাখ মাস পরতেই গরমে নাজেহাল মানুষ ৷ শুষ্ক গরমের দাপটে নাজেহাল হওয়া বঙ্গবাসী । ফ্যান চালিয়েও যেন কোনও কাজ হচ্ছে না ! ভাবছেন এসি লাগাবেন, কিন্তু ইলেকট্রিক বিলের কথা ভেবে পিছিয়ে আসছেন ? কোনও চিন্তা নেই, এসি না-চালিয়েই ঘর রাখতে পারেন ঠান্ডা ৷ এভাবেই আপনার ঘরকে আরামদায়ক করে তুলতে পারেন (This way you can make your house comfortable) ৷

উত্তর এবং পশ্চিমমুখী জানলা বন্ধ রাখুন । ঘরের জানলা দক্ষিণ দিকে হওয়া ভালো ৷ এতে ঘরের হাওয়া ভালো প্রবেশ করে ৷ সেই ঘর এমনভাবেই ডিজাইন করা দরকার ৷ যাতে ঘরে আলো বাতাস আসে ৷

কাঁচের জানলা হলে ঘরের পর্দা মোটা হওয়া দরকার ৷ যাতে ঘরে রোদ কম আসে ৷ এছাড়াও ঘরে আসবাব পত্র কম রাখা প্রয়োজন ৷

ঘরে টিউব লাইটের পরিবর্তে হালকা এলইডি লাইট ব্য়বহার করুন ৷ এতে ঘর গরম কম হয় ৷

বিছানার চাদরে সবসময় হালকা রঙ ব্যবহার করুন ৷ এছাড়াও দুপুরে বিছানার মাঝখানে একটা মাদুর রাখতে পারেন ৷ এতে গরম কম হয় ৷ বিছানাও ঠান্ডা থাকে ৷

ভেন্টিলেটর থাকলে ভালো করে পরিস্কার করুন ৷ কারণ এতে ধুলো জমে আবদ্ধ হয়ে যায় ৷ হাওয়া পাশ হতে মুশকিল হয় ৷

ঘর মোছার সময় নুন জল ব্যবহার করতে পারেন ৷ জলের মধ্যে বেশ খানিকটা নুন মিশিয়ে ওই জল দিয়ে ভিজে করে ঘর মুছুন এতে ঘরের তাপমাত্রা অনেকটাই কম থাকবে । এছাড়াও ঘরে কিছু ইনডোর প্ল্যান্ট রাখতে পারেন ৷ যা ঘরকে ঠান্ডা করতে সাহায্য় করবে ৷

