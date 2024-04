এই গরমে টক্সিন দূর করে হাইড্রেড রাখবে ডিটক্স ওয়াটার, কীভাবে বানিয়ে খাবেন - Detox water

এই গরমে টক্সিন দূর করে হাইড্রেড রাখবে ডিটক্স ওয়াটার

আসানসোল, 15 এপ্রিল: প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা রাজ্যবাসীর । আর এই অবস্থায় সবাই চাইছেন একটু ফ্রেশ থাকতে । গরমে যেটা মূল সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে ডিহাইড্রেশন বা শরীরে জলের ঘাটতি।

চিকিৎসক থেকে শুরু করে ডায়েটিশিয়ানরা প্রচুর পরিমাণে জল খেতে বলেন । সেই জলের মধ্যে অন্যতম হল ডাবের জল, বেলের শরবত কিংবা আম পোড়া শরবত ৷ এছাড়াও অন্যান্য শরবত খেয়ে শরীরে জল শূন্যতার সমস্যা মেটান যায়। কিন্তু ঘরোয়া পদ্ধতিতে এমন এক জল তৈরি করা যায়, যা দিয়ে আপনার শরীরের টক্সিনও বেরিয়ে যাবে। পাশাপাশি আপনি ফ্রেশ থাকবেন এবং আপনার শরীরের জলের ঘাটতির পরিমাণ কমবে।

ঘরোয়া পদ্ধতিতে বানানো এই জলের নাম ডিটক্স ওয়াটার ।

কীভাবে তৈরি করবেন এই ডিটক্স ওয়াটার (How to make this detox water) ?

আসানসোলের বিশিষ্ট ডায়েটিশিয়ান সুপর্না চট্টোপাধ্যায় দত্ত ইটিভি ভারতকে জানান, কীভাবে তৈরি করা যায় বাড়িতেই খুব সাধারণভাবে এই ডিটক্স ওয়াটার । তিনি জানান, দেড় লিটার জলে পাতিলেবু, শশা-সহ চিয়াসিড ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং তারপর সারাদিন ধরে সেই জল পান করতে হবে । যদিও উপকরণ হিসেবে আপনি আরও অনেক কিছুই এই জলে মেশাতে পারেনন তার মধ্যে পুদিনা পাতা, ধনেপাতা, গোটা ধনে, মৌরি, গাজর-সহ অন্যান্য পছন্দ অনুযায়ী সবজি ও ফল দিতে পারেন। কিন্তু মূল যে দুটি জিনিস লাগবেই সেটি চিয়া সিড এবং পাতিলেবু। এর সঙ্গে শশা থাকলে আরও ভালো হয় । দেড় লিটার জলে এগুলিকে ভালো ভাবে মিশিয় সারাদিন ধরে অল্প অল্প করে পান করতে থাকুন।

কী উপকার হয় এই জলে ?

ডায়েটিশিয়ান সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায় দত্ত জানান, একদিকে যেমন গরমে ডিহাইড্রেশনের সমস্যা কমে হাইড্রেট থাকা যায় আর পাশাপাশি এই জল টক্সিন দূর করে । ত্বক ভালো রাখে। ফ্রেশ রাখতেও সাহায্য করে । চিয়া সিড আবার ওজন কম করতেও সহায়তা করে। তাই আর চিন্তা নেই। বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন এই চিয়া সিড ওয়াটার । আর এই গরমে একেবারে ফ্রেশ থাকুন।

