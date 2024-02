আপনি কি মুখের উজ্জ্বলতা পেতে নারকেল তেল ব্যবহার করছেন ? লাভ-ক্ষতি জেন নিন

হায়দরাবাদ: স্বাস্থ্য থেকে সৌন্দর্য সবকিছুর জন্য নারকেল তেল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় । এটিতে অনেকগুলি ত্বকের ময়শ্চারাইজিং বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেটি ত্বকের জন্য উপকারীও। তবে কখনও কখনও এটি উপকারের পরিবর্তে আপনার জন্য ক্ষতিরও কারণ হতে পারে । এমন পরিস্থিতিতে না ভেবে ব্যবহার করার আগে কিছু জিনিস জেনে নেওয়া উচিত । জেনে নিন, ত্বকের সমস্যা বা ত্বকের ধরণ না বুঝে এর ব্যবহারে কী কী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে (What are the possible side effects)।

ফাইন লাইনের সমস্যা: কোলাজেন উৎপাদন বৃদ্ধিতে নারকেল তেল খুবই কার্যকর বলে বিবেচিত হয় ৷ তাই মহিলারা প্রায়শই এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন । অবশ্যই এটি বেশ সস্তা, কিন্তু আপনি কি জানেন যে এটি আপনার মুখের বলিরেখা এবং সূক্ষ্ম রেখা বাড়াতে পারে । যেহেতু এটি একটি খুব ভারি তেল তাই ত্বকের গভীরে যেতে পারে না । এমতাবস্থায় কোলাজেন উৎপাদন বৃদ্ধির দাবি ফাঁপা প্রমাণিত হয় ।

ব্রণ বাড়ায়: আপনি যদি এটি ত্বকের যত্নের জন্য ব্যবহার করেন বা এটি দিয়ে মেকআপ অপসারণ করেন তবে জেনে রাখুন যে কমেডোজেনিক হওয়ায় এটি আপনার ত্বকের ছিদ্রগুলিকে ব্লক করে ব্রণ বাড়াতে কাজ করে । সংবেদনশীল এবং তৈলাক্ত ত্বকের জন্য এটি খুব খারাপ । এটি আপনার ত্বকে তেল উৎপাদন বাড়ায় যা পিম্পল হতে পারে ।

অ্যলার্জির কারণ: ত্বকে এটি ব্যবহারের কারণে অ্যালার্জিও একটি সাধারণ বিষয় । মুখে নারকেল তেল লাগালে ত্বকে ফুসকুড়ি হতে পারে । এতে উপস্থিত চর্বির কারণে ত্বকে একটি বাধা তৈরি হয় ৷ যার কারণে আর্দ্রতা বাধাগ্রস্ত হয় এবং ত্বক ভেতর থেকে শুষ্ক হতে শুরু করে । অতএব আপনার ত্বকের ধরণ শনাক্ত করার পরেই এটি ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ । এটি সরাসরি ত্বকে না লাগিয়ে একটি ফেসপ্যাকে মিশিয়ে লাগালে ভালো হয় । এ ছাড়া মনে রাখবেন এটি সারারাত মুখে লাগিয়ে রাখবেন না ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)