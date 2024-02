হাঁটলে ওজন থাকবে নিয়ন্ত্রণে, কমবে মানসিক চাপও

হায়দরাবাদ: সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনযাত্রায় অনেক পরিবর্তন এসেছে । একদিকে যেমন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন জীবনকে সহজ করেছে, অন্যদিকে এগুলি আমাদের স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে । কম পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রমের কারণে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অনেক সমস্যা আমাদের শরীরে বাসা বাঁধে (Many problems nest in our body)।

স্থূলতা, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এই সমস্যাগুলির কিছু উদাহরণ ৷ যার একটি প্রধান কারণ হল জীবনধারা । তাই এসব সমস্যার সংখ্যা যত বাড়ছে, মানুষ তাদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন হচ্ছে । অতএব জেনে নিন, এমন একটি শারীরিক কার্যকলাপ সম্পর্কে যা আপনাকে সক্রিয় এবং ফিটও রাখবে । নিজেকে সক্রিয় রাখার একটি খুব সহজ এবং কার্যকর উপায় হল হাঁটা । হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী হতে পারে । আসুন জেনে নিন, হাঁটলে আমরা কী কী উপকার পেতে পারি ।

হার্টের জন্য উপকারী: হাঁটার ফলে শরীরের রক্ত ​​চলাচল ভালো হয় । এর ফলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে, যা হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। উচ্চ রক্তচাপের কারণে অনেক হৃদরোগ হতে পারে । তাই হাঁটাহাঁটি এসব রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে ।

জয়েন্টগুলিতে স্বাস্থ্যকর কার্যক্রম: আর্থ্রারাইটিস রোগীদের প্রায়ই জয়েন্টে অনেক ব্যথা হয় । এমন পরিস্থিতিতে হাঁটা খুবই উপকারী হতে পারে । এটি হাঁটুতে শক্ত হওয়া থেকে মুক্তি দিতে পারে এবং হালকা ব্যায়ামও করতে পারেন ৷ যা জয়েন্টের ব্যথা কমাতেও দারুণ সাহায্য করতে পারে ।

ওজন কমে যায়: অতিরিক্ত ওজনের কারণে অনেক রোগের শিকার হতে হয় আমাদের । তাই ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকাটা খুবই জরুরি । ওজন কমানোর জন্য হাঁটা খুবই উপকারী একটি উপায় । হাঁটলে ক্যালোরি পোড়ে ৷ যা শরীরের চর্বি পোড়ায় এবং ওজন কমাতে অনেক সাহায্য করে ।

মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী: লাইফস্টাইল পরিবর্তন মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বড় প্রভাব ফেলে । এই কারণে মানসিক চাপ ও উদ্বেগের মতো নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে । হাঁটা সুখী হরমোন নিঃসরণ করে ৷ যা চাপ কমায় এবং মেজাজ উন্নত করে ৷ যা আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে । এই কারণে, আপনি রাতে ভালো ঘুমাতে পারেন ৷

ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী হয়: হাঁটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে সাহায্য করে । তাই প্রতিদিন কিছুক্ষণ হাঁটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে, যা রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে ।

