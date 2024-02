প্রতিদিন সকালে ভেজা আখরোট খান ? কী উপকার হচ্ছে জানেন

হায়দরাবাদ: একজনকে সর্বদা সকালে স্বাস্থ্যকর কিছু খাওয়ার চেষ্টা করা উচিত । এটি স্বাস্থ্যের জন্য দুর্দান্ত সুবিধা দেবে এবং সারা দিন কাজ করার শক্তিও জোগাবে। তেমনই একটি খাদ্য উপাদান হল আখরোট । মস্তিষ্কের মতো দেখতে এই শুকনো ফলটি অনেক পুষ্টিগুণে ভরপুর । তাই প্রতিদিন সকালে এটি খাওয়া খুবই উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনি চাইলে সকালে বাদামের মতো সারারাত জলে ভিজিয়ে রেখে খেতে পারেন অথবা দুধের সঙ্গেও খেতে পারেন । জেনে নিন, আখরোটে কোন পুষ্টিগুণ রয়েছে, যা খেলে আপনি পেতে পারেন ।

ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ: ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড বেশি পরিমাণে থাকা খাবারের মধ্যে আখরোট অন্যতম । এটি এক ধরনের স্বাস্থ্যকর চর্বি, যা হার্টকে সুস্থ রাখতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এটি হৃদরোগ এড়াতে খুবই সহায়ক (It is very helpful in preventing heart disease)।

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ: আখরোট অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের চমৎকার উৎস । এতে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে এবং হার্টকে সুস্থ রাখতে অনেক সাহায্য করে । অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ফ্রি র‌্যাডিক্যাল ড্যামেজ প্রতিরোধে সহায়ক ৷ যার কারণে কোষের ক্ষতি হয় না এবং প্রদাহও কমে ।

শক্তির চমৎকার উৎস: আখরোট একটি খুব ক্যালোরি ঘন খাদ্য আইটেম হিসাবে বিবেচিত হয় ৷ যার কারণে এটি অল্প পরিমাণে খেলেও প্রচুর শক্তি পাওয়া যায় । অতএব সকালে এটি খেলে আপনার দৈনন্দিন কাজ করার জন্য যথেষ্ট শক্তি পাওয়া যায় ।

ফাইবার সমৃদ্ধ: আখরোটে রয়েছে ফাইবার, যা হজমের পাশাপাশি ওজন কমাতে খুবই সহায়ক । ফাইবারের কারণে পেট অনেকক্ষণ ভরা থাকে এবং বারবার খিদে লাগে না । এই কারণে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে । এ ছাড়া ফাইবারের কারণে এটি হঠাৎ করে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায় না ৷ তাই এটি ডায়াবেটিস এড়াতেও সাহায্য করে ।

ভিটামিন ই সমৃদ্ধ: আখরোটে ভিটামিন ই পাওয়া যায় ৷ যার কারণে এটি ত্বকের জন্য খুবই উপকারী । ভিটামিন ই অনেক বার্ধক্যজনিত সমস্যা যেমন ফাইন লাইন, বলিরেখা, ত্বকের আলগা হওয়া প্রতিরোধে সাহায্য করে ।

