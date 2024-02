খালি পেটে লেবুর জল খান? প্রবল সমস্যায় পড়তে হতে পারে আপনাকে

হায়দরাবাদ: আজকাল জীবনধারা এমন যে স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । এমন পরিস্থিতিতে, স্বাস্থ্যের অনেক প্রবণতাও রয়েছে ৷ কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় যখন আপনি চিন্তা না করে সেগুলি অনুসরণ করা শুরু করেন । সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া বিভিন্ন প্রবণতা দেখার আগে এর অসুবিধাগুলি কী হতে পারে তা জেনে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ । জেনে নিন, এটি আপনাকে অ্যাসিডিটির শিকার করতে পারে । জেনে নিন, এমন কিছু স্বাস্থ্য প্রবণতা সম্পর্কে যেগুলো অনুসরণ করে আপনি নিজের অজান্তেই সমস্যা তৈরি করছেন (You are creating problems without your knowledge)।

খালি পেটে লেবু জল: সকালে খালি পেটে লেবু জল পান করলে অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে । শুধু এর প্রবণতা দেখে এই অভ্যাস অনুসরণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় । এটি আপনাকে শুধু অ্যাসিডিটির শিকারই করবে না, পেটে জ্বালাপোড়া এবং দাঁতের ক্ষতিও করতে পারে । আপনি যদি ওজন কমানোর জন্য এটি করেন তবে এর পরিবর্তে আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠে গরম জল পান করতে পারেন ৷ এতে কোনও ক্ষতি নেই ।

দীর্ঘ সময় ক্ষুধার্ত থাকা: অনেকে খাওয়ার পরেও দীর্ঘক্ষণ ক্ষুধার্ত থাকেন বা দিনে একবার মাত্র খান । এমন পরিস্থিতিতে জেনে নিন যে এই অভ্যাসটি মহিলাদের পিরিয়ড অনুপস্থিত হওয়ার কারণ হতে পারে । এছাড়াও আপনার শরীরে দুর্বলতার ঝুঁকিও রয়েছে এবং এটি চুলের স্বাস্থ্যের জন্য একটি ভালো অভ্যাস হিসাবে গণ্য নয় । যদি আপনার লক্ষ্য ফিট থাকা হয়, তবে জেনে রাখুন যে ক্ষুধার্ত থাকার চেয়ে আপনার রুটিনে ওয়ার্কআউট অন্তর্ভুক্ত করা ভালো ।

ফলের রস: ফলের রস পান করাও এখনকার প্রবণতা । এর কারণে ফোলাভাব ও পুষ্টির ঘাটতি দেখা যায় । পরিবর্তে আপনি প্রথমে কাঁচা ফল সিদ্ধ করুন এবং তারপর তাদের রস পান করুন । সেগুলির রস সরাসরি পান করলে স্বাস্থ্যের অনেক ক্ষতি হতে পারে ।

স্মুদিতে খুব বেশি বরফ: অনেকে স্মুদি এর সঙ্গে বেশি বরফ মিশিয়ে পান করেন । এই কারণে পেট ব্যথা এবং সর্দি-কাশির সম্ভাবনা থাকে । এই ধরনের পরিস্থিতিতে, বরফ বা অতিরিক্ত জল যোগ করে ফল বা দুগ্ধজাত পণ্য ইত্যাদি থেকে তৈরি স্মুদি পান করা এড়িয়ে চলা উচিত । এমনকি আয়ুর্বেদেও এটাকে ভালো মনে করা হয় না ।

প্রচণ্ড গরমে ব্যায়াম করা: এসি-তে কাজ করা যতটা ক্ষতিকর, খুব গরম পরিবেশে করাটাও ঠিক ততটাই খারাপ । আজকাল অনেকেই হট যোগের প্রবণতা অবলম্বন করছেন । এর কারণে আপনি ডিহাইড্রেশন এবং মাথাব্যথার মতো সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন । অতএব খুব গরম বা বন্ধ জায়গায় যোগব্যায়াম বা ব্যায়াম করার পরিবর্তে, আপনার এটির জন্য সর্বদা একটি খোলা জায়গা বেছে নেওয়া উচিত ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)