সবুজ ছোলা চাট ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে স্ন্যাকস সবচেয়ে ভালো, এটি স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী

হায়দরাবাদ: শীতকালে অনেক রকমের সবুজ শাকসবজি পাওয়া যায় । এর মধ্যে একটি হল সবুজ ছোলা ৷ যা অনেক পুষ্টিগুণে ভরপুর । উত্তর ভারতে সবুজ ছোলা চোলিয়া নামেও পরিচিত । এটি স্বাদেও চমৎকার । সবজি, চাট, স্যালাড, পরোটার মতো নানাভাবে খেতে পারেন । সবুজ ছোলা ভিটামিন, খনিজ এবং ক্যালসিয়ামের ভাণ্ডার । ক্যালসিয়াম আমাদের হাড়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এছাড়া এতে রয়েছে ভালো পরিমাণে ফাইবার, যা দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে । এটি অতিরিক্ত খাওয়া এড়াতে পারে ৷ যা স্থূলতার একটি প্রধান কারণ । এর পাশাপাশি সবুজ ছোলায় জিঙ্ক, আয়রন এবং ম্যাগনেসিয়ামও রয়েছে । এই সমস্ত পুষ্টি আমাদের শরীরের সঠিকভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় (Necessary for our body to function properly)।

জেনে নিন, সবুজ ছোলা চাট তৈরির রেসিপি যা খুবই সহজ । আপনি এটি সন্ধ্যার স্ন্যাকস বা ব্রেকফাস্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।

সবুজ ছোলা চাট রেসিপি (Green gram Chaat recipe):

উপকরণ: সবুজ ছোলা- 200 গ্রাম, 1 থেকে 2টি আলু সেদ্ধ ও ছোট করে কাটা, তেল- 1 টেবিল চামচ, জিরে- 1 চা-চামচ, 1টি পেঁয়াজ সূক্ষ্ম করে কাটা, 1টি টমেটো 1 কাপ ধনে কুচি করে কাটা, 1/2টি শশা, সূক্ষ্ম করে কাটা । নুন স্বাদমতো, ভাজা জিরা গুঁড়া- ১/২ টেবিল চামচ, চাট মসলা- ১ চা চামচ, লাল মরিচের গুঁড়া স্বাদ অনুযায়ী, লেবুর রস ৷

পদ্ধতি: প্রথমে কুকারে সবুজ ছোলা এক শিস না হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন । তারপর প্যানে তেল গরম করে জিরে, হিং, ভেজে তারপর সেদ্ধ ছোলা দিন । লবণ যোগ করুন এবং মেশান । এবার আলু ও লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে মেশান এবং জ্বাল বন্ধ করে দিন । বাটিতে সবুজ ছোলা দিন । এর মধ্যে পেঁয়াজ, টমেটো, শশা এবং সবুজ ধনেপাতা দিন । তারপর জিরে গুঁড়ো, চাট মশলা এবং লেবুর রস দিয়ে ভালো করে মেশান । উপরে চাট মশলা ছিটিয়ে পরিবেশন করুন ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)