'বদ্রী বিশাল লাল কি জয়' ধ্বনি, বৈদিক মন্ত্রোচারণে খুলল বদ্রীনাথের দরজা - Char Dham Yatra 2024

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 12, 2024, 9:05 AM IST | Updated : May 12, 2024, 10:18 AM IST

খুলল বদ্রীনাথের দরজা ( এএনআই/উত্তরাখণ্ড এক্স হ্যান্ডেল )

