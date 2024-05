বারাণসীতে মোদির মনোনয়নে সঙ্গী 12 মুখ্যমন্ত্রী - Lok Sabha Election 2024

ETV Bharat / bharat

বারাণসীতে মোদির মনোনয়নে সঙ্গী 12 মুখ্যমন্ত্রী - Lok Sabha Election 2024

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 14, 2024, 9:16 AM IST | Updated : May 14, 2024, 10:03 AM IST

মঙ্গলে মনোনয়ন জমা প্রধানমন্ত্রীর ( ফাইল চিত্র )

Last Updated : May 14, 2024, 10:03 AM IST