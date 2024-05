ETV Bharat / bharat

ছুটির দিনেও অর্থপ্রাপ্তি মেষ রাশির, আপনার কপালে কী আছে ? জানুন রাশিফলে - Horoscope in Bangla

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 12, 2024, 6:01 AM IST | Updated : May 12, 2024, 6:41 AM IST

আজকের রাশিফল

মেষ: দ্বিধা দিয়ে দিনটি শুরু হবে ৷ কিন্তু সেই কারণেই আপনার দক্ষতাগুলি কাজে লাগাতে পারবেন। সন্ধ্যা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে, আপনি আপনার কাজের জন্য প্রশংসা পাবেন । আজকে, আপনার ভাগ্য ভালো থাকলে নতুন চুক্তিতে সই করবেন। আপনার প্রিয়তম আপনার জন্য উৎসুক ভাবে অপেক্ষা করছেন। দিনটি দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর হলেও আপনি উদ্যম হারাবেন না। আপনি শুধু আর্থিক স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন না ৷ আপনি আরও বেশি কিছু আশা করবেন আজ ৷ বৃষ: আজকে আপনার মাথায় নতুন কিছু ঘুরবে ৷ যার জটিলতা আপনাকে শান্তিতে থাকতে দেবেনা। খোলাখুলি কথা বলুন ৷ কেননা অন্যদের উপর আপনার বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়তে পারে। আজ আপনি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চাইবেন না। আজ আপনার রাশিতে নক্ষত্রের অবস্থান আপনার অনুকূলে আছে। আপনার কাছে আজ আর্থিক সুযোগ এলে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা উচিত ৷ কিন্তু সঠিক সুযোগটি বেছে নেওয়া সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মিথুন: আজ আপনি সম্ভবত সব ক্ষেত্র থেকেই আপনার উদ্যোগের জন্য উৎসাহ ও সমর্থন পাবেন। আপনি কথা বলায় পটু ৷ ছোট্ট মন্তব্যের মাধ্যমেই চাপ কমিয়ে দেওয়ার আপনার ক্ষমতার আজ পরীক্ষা হবে। কাজের দিকে সব শক্তি চালিত করার বদলে, আজ আপনাকে নিজের জন্যও কিছু সময় বার করতে হবে। সব চিন্তা সরিয়ে রেখে, কিছু প্রাথমিক বিষয়ের ভিত্তিতে আপনার আর্থিক দিকটি সামলানো যুক্তিযুক্ত কাজ হবে। কর্কট: আপনি যদি স্টকব্রোকার হন, তবে আপনার মনে হতে পারে সময়টা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। নির্মাতাদের নতুন পণ্য বাজারে নিয়ে আসা পিছিয়ে দিতে হবে। যদিও দীর্ঘ অপেক্ষার পর পণ্যটি বাজারে নিয়ে এলে, চাহিদা বাড়বে ৷ দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক ভবিষ্যত নিয়ে আপনি চিন্তিত নন। আপনি এমন সব কাজে শক্তি ও সময় খরচ করবেন ৷ যা অবিলম্বে না করলেও চলে, ফলে জরুরি কাজগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সিংহ: কল্পনাপ্রবণ মানুষের সৃজনশীল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আপনার মধ্যে রয়েছে। হয়ত এই কারণেই, আপনি সবকিছু আলাদাভাবে দেখেন। নক্ষত্রের আনুকূল্যে, আজ এই সৃজনশীল দিকটি প্রকাশিত হবে। আজ আপনি সৃজনীশক্তির চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছবেন। বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে আপনি হয়ত আপনার ভাবনা-চিন্তার পরিধি আরও বিস্তৃত করবেন। আপনার উদ্যম বেশি থাকায় ও মেজাজ ভালো থাকবে ৷ আপনি চ্যালেঞ্জিং কাজও সহজেই সামলে নেবেন। কন্যা: আপনি ব্যক্তিগত বিষয়ে এত মগ্ন থাকবেন যে, আপনার পেশাদারিত্বে খামতি দেখা যাবে। সমস্যার মুখোমুখি মোকাবিলা করে তাদের সমাধান করুন। আপনার আবেগপ্রবণতা, আপনার চরিত্রের উদ্যমী দিকটি দমন করতে দেবেন না, বিশেষত সন্ধ্যাবেলা। আজ দিনটি উদ্যম ও উদ্দীপনায় ভরপুর ৷ এছাড়াও, পরিবারের সদস্যদের সময় উৎসর্গ করুন। ভালো ও লাভজনক কোনও চাকরির প্রস্তাবও আজ আপনাকে আগ্রহী করতে পারে। তুলা: নানা ধরনের চিন্তা সামলানোর জন্য আপনাকে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। এটি করার জন্য আপনাকে সমস্যা বিশ্লেষণের প্রাথমিক ধাপগুলি শিখতে ও অনুসরণ করতে হবে। পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দরকার। যদিও সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো, যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেই ভাবে কাজ করুন । আজ আপনি আর্থিক উন্নতির জন্য আপনার ভাগ্য এবং অন্যদের উপর নির্ভর করবেন। বৃশ্চিক: আজ দিনটি ক্লান্তিকর ও ব্যস্তভাবে কাটবে । আপনি এতই বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন যে, চিন্তা করার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলবেন। তবে যুদ্ধে হেরে গিয়েছেন বলে ভাববেন না ৷ আপনি সহনশীলতা শিখেছেন । সমস্যার দিকে মনোনিবেশ করুন ৷ ধীরস্থিরভাবে এগিয়ে যান। আপনার সমস্যার সমাধান হবে ৷ কঠোর পরিশ্রমের ফলে যকোনও কাজ সহজেই উদ্ধার হয়ে যাবে। ধনু: আজ আপনি আবেগপ্রবণ থাকবেন। আজ আপনি অন্যদের মনের কথা বুঝতে পারবেন ৷ কেউ আপনার সমালোচনা করলে, আপনি বিব্রত হয়ে পড়তে পারেন ৷ আপনার আত্মবিশ্বাস কমে যেতে পারে ৷ মেজাজও খারাপ থাকতে পারে আজ ৷ যোগাভ্যাস ও ধ্যানের মাধ্যমে নেতিবাচক চিন্তা থেকে বেরোনোর চেষ্টা করুন। আজ আর্থিক দিক থেকে আপনার নিজেকে ভাগ্যবান মনে হবে। যদি প্রযুক্তিভিত্তিক কোনও প্রকল্পে কাজ করার পরিকল্পনা করেন, তবে সেটিকে অন্যদিনের জন্য সরিয়ে রাখুন ৷ আজকের দিনটি খুব ভালো নাও হতে পারে। মকর: আপনি অবসর সময় বের করা চেষ্টা করবেন ৷ আপনার ব্যস্ত কর্মসূচি থেকে নিজের জন্য এক মিনিট হলেও সময়ও বের করার চেষ্টা করবেন ৷ সোজা-সহজ ভাবে চিন্তাভাবনা করা কঠিন ৷ যাই হোক, আপনি কোন কাজগুলিকে কতটা প্রাধান্য দেবেন তা ঠিক করে ফেলবেন ৷ যেকোনও কাজ আজ সামলে নেবেন। মনে রাখবেন, কাজের মানই সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ৷ আজকে, স্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিন। কুম্ভ: এখন কাজ করার সময়। সম্ভবত আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে। পুরনো সমস্যা এবং বিবাদ থেকে দূরে থাকুন। যে বিষয়ের সঙ্গে আপনার সরাসরি যোগ নেই, সেগুলি নিয়ে আজ কম ভাবনা চিন্তা করাই ভালো। আজ আপনি একসঙ্গে অনেক কাজ করার চেষ্টা করবেন ৷ যদিও তা হয়তো সম্ভব হবে না। মীন: আজ আপনার সৃজনশীলতা এমন ভাবে বিকশিত হবে, যা আগে কখনও হয়নি। সাধারণ মানুষদের মাথায় কোনও সৃজনশীল চিন্তা আসার জন্য অনেক অনুপ্রেরণা, অধ্যাবসায় এবং প্ররোচনা প্রয়োজন হয়। আপনি অতীতের প্রয়াস থেকে যে শিক্ষা পেয়েছেন তা ভালো রকম মনে রাখেন ৷ আজ অনেক বিষয়ে নিজের প্রত্যয় আনার জন্য আপনি সময় ব্যয় করবেন ৷ তার জন্য যুক্তি প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন।

মেষ: দ্বিধা দিয়ে দিনটি শুরু হবে ৷ কিন্তু সেই কারণেই আপনার দক্ষতাগুলি কাজে লাগাতে পারবেন। সন্ধ্যা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে, আপনি আপনার কাজের জন্য প্রশংসা পাবেন । আজকে, আপনার ভাগ্য ভালো থাকলে নতুন চুক্তিতে সই করবেন। আপনার প্রিয়তম আপনার জন্য উৎসুক ভাবে অপেক্ষা করছেন। দিনটি দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর হলেও আপনি উদ্যম হারাবেন না। আপনি শুধু আর্থিক স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন না ৷ আপনি আরও বেশি কিছু আশা করবেন আজ ৷ বৃষ: আজকে আপনার মাথায় নতুন কিছু ঘুরবে ৷ যার জটিলতা আপনাকে শান্তিতে থাকতে দেবেনা। খোলাখুলি কথা বলুন ৷ কেননা অন্যদের উপর আপনার বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়তে পারে। আজ আপনি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চাইবেন না। আজ আপনার রাশিতে নক্ষত্রের অবস্থান আপনার অনুকূলে আছে। আপনার কাছে আজ আর্থিক সুযোগ এলে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা উচিত ৷ কিন্তু সঠিক সুযোগটি বেছে নেওয়া সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মিথুন: আজ আপনি সম্ভবত সব ক্ষেত্র থেকেই আপনার উদ্যোগের জন্য উৎসাহ ও সমর্থন পাবেন। আপনি কথা বলায় পটু ৷ ছোট্ট মন্তব্যের মাধ্যমেই চাপ কমিয়ে দেওয়ার আপনার ক্ষমতার আজ পরীক্ষা হবে। কাজের দিকে সব শক্তি চালিত করার বদলে, আজ আপনাকে নিজের জন্যও কিছু সময় বার করতে হবে। সব চিন্তা সরিয়ে রেখে, কিছু প্রাথমিক বিষয়ের ভিত্তিতে আপনার আর্থিক দিকটি সামলানো যুক্তিযুক্ত কাজ হবে। কর্কট: আপনি যদি স্টকব্রোকার হন, তবে আপনার মনে হতে পারে সময়টা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। নির্মাতাদের নতুন পণ্য বাজারে নিয়ে আসা পিছিয়ে দিতে হবে। যদিও দীর্ঘ অপেক্ষার পর পণ্যটি বাজারে নিয়ে এলে, চাহিদা বাড়বে ৷ দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক ভবিষ্যত নিয়ে আপনি চিন্তিত নন। আপনি এমন সব কাজে শক্তি ও সময় খরচ করবেন ৷ যা অবিলম্বে না করলেও চলে, ফলে জরুরি কাজগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সিংহ: কল্পনাপ্রবণ মানুষের সৃজনশীল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আপনার মধ্যে রয়েছে। হয়ত এই কারণেই, আপনি সবকিছু আলাদাভাবে দেখেন। নক্ষত্রের আনুকূল্যে, আজ এই সৃজনশীল দিকটি প্রকাশিত হবে। আজ আপনি সৃজনীশক্তির চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছবেন। বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে আপনি হয়ত আপনার ভাবনা-চিন্তার পরিধি আরও বিস্তৃত করবেন। আপনার উদ্যম বেশি থাকায় ও মেজাজ ভালো থাকবে ৷ আপনি চ্যালেঞ্জিং কাজও সহজেই সামলে নেবেন। কন্যা: আপনি ব্যক্তিগত বিষয়ে এত মগ্ন থাকবেন যে, আপনার পেশাদারিত্বে খামতি দেখা যাবে। সমস্যার মুখোমুখি মোকাবিলা করে তাদের সমাধান করুন। আপনার আবেগপ্রবণতা, আপনার চরিত্রের উদ্যমী দিকটি দমন করতে দেবেন না, বিশেষত সন্ধ্যাবেলা। আজ দিনটি উদ্যম ও উদ্দীপনায় ভরপুর ৷ এছাড়াও, পরিবারের সদস্যদের সময় উৎসর্গ করুন। ভালো ও লাভজনক কোনও চাকরির প্রস্তাবও আজ আপনাকে আগ্রহী করতে পারে। তুলা: নানা ধরনের চিন্তা সামলানোর জন্য আপনাকে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। এটি করার জন্য আপনাকে সমস্যা বিশ্লেষণের প্রাথমিক ধাপগুলি শিখতে ও অনুসরণ করতে হবে। পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দরকার। যদিও সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো, যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেই ভাবে কাজ করুন । আজ আপনি আর্থিক উন্নতির জন্য আপনার ভাগ্য এবং অন্যদের উপর নির্ভর করবেন। বৃশ্চিক: আজ দিনটি ক্লান্তিকর ও ব্যস্তভাবে কাটবে । আপনি এতই বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন যে, চিন্তা করার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলবেন। তবে যুদ্ধে হেরে গিয়েছেন বলে ভাববেন না ৷ আপনি সহনশীলতা শিখেছেন । সমস্যার দিকে মনোনিবেশ করুন ৷ ধীরস্থিরভাবে এগিয়ে যান। আপনার সমস্যার সমাধান হবে ৷ কঠোর পরিশ্রমের ফলে যকোনও কাজ সহজেই উদ্ধার হয়ে যাবে। ধনু: আজ আপনি আবেগপ্রবণ থাকবেন। আজ আপনি অন্যদের মনের কথা বুঝতে পারবেন ৷ কেউ আপনার সমালোচনা করলে, আপনি বিব্রত হয়ে পড়তে পারেন ৷ আপনার আত্মবিশ্বাস কমে যেতে পারে ৷ মেজাজও খারাপ থাকতে পারে আজ ৷ যোগাভ্যাস ও ধ্যানের মাধ্যমে নেতিবাচক চিন্তা থেকে বেরোনোর চেষ্টা করুন। আজ আর্থিক দিক থেকে আপনার নিজেকে ভাগ্যবান মনে হবে। যদি প্রযুক্তিভিত্তিক কোনও প্রকল্পে কাজ করার পরিকল্পনা করেন, তবে সেটিকে অন্যদিনের জন্য সরিয়ে রাখুন ৷ আজকের দিনটি খুব ভালো নাও হতে পারে। মকর: আপনি অবসর সময় বের করা চেষ্টা করবেন ৷ আপনার ব্যস্ত কর্মসূচি থেকে নিজের জন্য এক মিনিট হলেও সময়ও বের করার চেষ্টা করবেন ৷ সোজা-সহজ ভাবে চিন্তাভাবনা করা কঠিন ৷ যাই হোক, আপনি কোন কাজগুলিকে কতটা প্রাধান্য দেবেন তা ঠিক করে ফেলবেন ৷ যেকোনও কাজ আজ সামলে নেবেন। মনে রাখবেন, কাজের মানই সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ৷ আজকে, স্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিন। কুম্ভ: এখন কাজ করার সময়। সম্ভবত আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে। পুরনো সমস্যা এবং বিবাদ থেকে দূরে থাকুন। যে বিষয়ের সঙ্গে আপনার সরাসরি যোগ নেই, সেগুলি নিয়ে আজ কম ভাবনা চিন্তা করাই ভালো। আজ আপনি একসঙ্গে অনেক কাজ করার চেষ্টা করবেন ৷ যদিও তা হয়তো সম্ভব হবে না। মীন: আজ আপনার সৃজনশীলতা এমন ভাবে বিকশিত হবে, যা আগে কখনও হয়নি। সাধারণ মানুষদের মাথায় কোনও সৃজনশীল চিন্তা আসার জন্য অনেক অনুপ্রেরণা, অধ্যাবসায় এবং প্ররোচনা প্রয়োজন হয়। আপনি অতীতের প্রয়াস থেকে যে শিক্ষা পেয়েছেন তা ভালো রকম মনে রাখেন ৷ আজ অনেক বিষয়ে নিজের প্রত্যয় আনার জন্য আপনি সময় ব্যয় করবেন ৷ তার জন্য যুক্তি প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন।

Last Updated : May 12, 2024, 6:41 AM IST