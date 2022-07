.

Suvendu on 21st July: তৃণমূলের শহিদ দিবসকে 'জিহাদ দিবস' বলে কটাক্ষ শুভেন্দুর Published on: 49 minutes ago

একুশে জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবসকে 'জিহাদ দিবস' বলে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী(suvendu adhikari says that Tmc Martyrs Day is now Jihad Day)। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে দ্রৌপদী মুর্মুর জয় নিশ্চিত জেনে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে লালগড়ে মিছিল ও জনসভা করে বিজেপি ৷ সেই সভাতে উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী(Suvendu on 21st July)ও খড়গপুরের বিধায়ক তথা অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায় । একুশে জুলাই শহিদ দিবসের জনসভাকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন , "কলকাতায় জিহাদ দিবস পালিত হচ্ছে । সেখানে জিহাদের নেত্রী অনেক কথা বলেছেন । এই জিহাদ দিবসে যে জিনিসগুলি ছিল না তা হচ্ছে শহিদদের নাম, শহিদদের কথা ৷ কেউ বলেনি 1999 সালের শহিদদের কথা ৷ নেতাই, নন্দীগ্রাম, সিংভূমের শহিদদের কথাও ছিল না । কারও বুকে কালো ব্যাজ ও মুখে শোক প্রস্তাব ছিল না । ছিল যত রাজ্যের মিথ্যাচার ।"