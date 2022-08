.

Shootout at Park Street: হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন পার্কস্ট্রিট কাণ্ডে আহত সুবীর ঘোষ Published on: 1 hours ago

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন সুবীর ঘোষ (Subir Ghosh was Discharged from the Hospital) ৷ এদিন তাঁর সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করতে যান তাঁর স্ত্রী ৷ শনিবার ভর সন্ধেয় গুলি চলে পার্কস্ট্রিটে (Shootout at Park Street) ৷ সেখানে ভারতীয় জাদুঘরের (Indian Museum) নিরাপত্তার জন্য যে ব্যারাক রয়েছে সেখানেই গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ ৷ এদিন সন্ধ্যা সাড়ে 6টা নাগাদ ওই ব্যারাকে থাকা অক্ষয়কুমার মিশ্র নামে এক সিআইএসএফ (CISF) জওয়ান গুলি চালান ৷ তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ একে-47 থেকে এলোপাথাড়ি গুলি চালানো হয় ৷ ঘটনায় এক সিআইএসএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে ৷ নিহতের নাম রঞ্জিত সারেঙ্গি ৷ আহত হন সুবীর ঘোষ নামে আরও এক জওয়ান ৷ ঘটনার পর তাঁকে চিকিৎসার জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে (SSKM Hospital) নিয়ে যাওয়া হয় ৷ রবিবার তাঁকে সুবীরবাবুকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয় ৷ ছাড়া পেয়ে বাড়ির পথে যাওয়ার সময় বললেন, "আমার উপর কোনও রাগ নেই অক্ষয়কুমারের । এক সপ্তাহ পর চিকিৎসক আবার ডেকেছেন ৷" যদিও এমন ঘটনা কেন ঘটল, সে প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান তিনি ৷