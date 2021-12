.

BJP road block : পৌরভোটে অবাধ সন্ত্রাসের অভিযোগে পূর্ব মেদিনীপুরে পথ অবরোধ বিজেপির Published on: 30 minutes ago



পুলিশ এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সাহায্যে কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে শাসক দল গণতন্ত্রের নামে প্রহসন চালিয়েছে ৷ এমনই অভিযোগ তুলে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা (BJP leaders and workers block roads in different parts of East Medinipur) ৷ জেলার সাতমাইল বাজার, কাঁথির খড়গপুর বাইপাস-সহ অন্যান্য জায়গায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি করে বিজেপি। কাঁথিতে বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অনুপ চক্রবর্তী বলেন, "আজ কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের নামে পুলিশ এবং নির্বাচন কমিশন গণতন্ত্রের নামে নোংরা খেলা চালিয়েছে। তারই প্রতিবাদে আমাদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি।"