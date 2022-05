.

Flight Service of Andal Airport: বিমান দুর্ঘটনার পর সকাল থেকে স্বাভাবিক অণ্ডালের উড়ান পরিষেবা Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

রবিবার সন্ধ্যার দুর্ঘটনার পর আজ সকালে স্বাভাবিক হল অণ্ডাল বিমানবন্দরের পরিষেবা (After Mid Air Turbulence Flight Services of Andal Airport Get Normal) ৷ গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ মুম্বই থেকে অণ্ডাল আসা যাত্রীবাহী বিমান ঝড়ের কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ৷ বিমানের ভিতরে থাকা যাত্রীদের সিটবেল্ট ছিঁড়ে তাঁরা ছিটকে যান ৷ এমনকি অনেকের তখন সিট বেল্ট বাঁধাও ছিল না ৷ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, ঝড়ের কারণে বিমানটি তড়িঘড়ি অবতরণ করানো হচ্ছিল ৷ সেই সময় তিন-চারবার বিমানটিতে ঝাঁকুনি হয় ঝড়ের কারণে ৷ এর পরেই বিমানের ভিতরের বাঙ্কার ভেঙে যায় ৷ যাত্রীরা এদিক ওদিক ছিটকে যান ৷ ফলে 15 জন যাত্রী আহত হয়েছেন ৷ 12 জনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হলেও ৷ বাকি 3 যাত্রীর আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ ঘটনার পর বিমানবন্দরে পরিষেবা সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছিল ৷ তবে, আজ সকাল থেকে ফের স্বাভাবিক হয়েছে পরিষেবা (Flight Service of Andal Airport) ৷