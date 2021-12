.

Suvendu Adhikari in Kotulpur : বাঁকুড়ায় আত্মঘাতী চাষির বাড়ি যাওয়ার পথে শুভেন্দুকে বাধা পুলিশের Published on: 2 hours ago



বাঁকুড়ার কোতুলপুরে বালিঠা গ্রামে আত্মঘাতী চাষি তাপস কোটালের বাড়ি যাওয়ার পথে পুলিশা বাধার মুখে পিছু হঠতে বাধ্য হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari in Kotulpur) ৷ বালিঠা গ্রামে ঢোকার আগে কোতুলপুরের জলিঠা মোড়ে আসতেই তাঁকে পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয় (police stops suvendu adhikari on the way of bankura) ৷ সেখান থেকে দলীয় কার্যালয়ে ফিরে আত্মঘাতী চাষির ছবিতে মাল্যদান করে দলের এক কর্মকর্তার হাতে দু'লাখ টাকার আর্থিক সাহায্য তুলে দিয়ে আত্মঘাতী চাষির পরিবারকে দেওয়ার কথা বলেন ৷ এরপর সেখান থেকে ফের বালিঠা গ্রামের পথে যেতে গিয়েও তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি ৷ কালো পতাকা দেখানোর পাশাপাশি গো ব্যাক স্লোগান দেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা ৷ গাড়ি থেকে নেমে সেখানেই বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিরোধী দলনেতা ৷ এরপর তিনি ফিরে যেতে বাধ্য হন ৷