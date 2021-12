.

Malda Paddy Procurement Center: মালদার সরকারি ধান সংগ্রহ কেন্দ্রে ফড়েরাজের অভিযোগ Published on: 2 hours ago



মালদার সরকারি ধান সংগ্রহ কেন্দ্রে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে বিহারের ধান (Paddy from Bihar Sales in Malda Government Center) ৷ কিন্তু, বাংলার কৃষকরা সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করতে পারছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ আর এর পিছনে ফড়েদের চক্র কাজ করছে বলে অভিযোগ ৷ প্রতিবেশী রাজ্য থেকে কম দামে ধান কিনে, সেগুলি বেশি দামে সরকারি শিবিরে বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছে ফড়েদের বিরুদ্ধে (Middle man in Malda Paddy Procurement Center) ৷ যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মালদার হরিশচন্দ্রপুরের তুলসিহাটার বীরেন্দ্রকুমার মিত্র উপবাজার এলাকা ৷ ফড়ে এবং কৃষকদের মধ্যে হাতাহাতিতে মাথা ফাটল এক কৃষকের ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে হরিশচন্দ্রপুর থানার পুলিশ ৷ স্থানীয় বিধায়ক তজমুল হোসেন সেখানে যান ৷ সিদ্ধান্ত হয়েছে, এবার থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সপ্তাহে একদিন সরকারি সহায়ক মূল্যে কৃষকদের থেকে ধান কেনা হবে ৷