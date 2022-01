.

Alipore Zoo on 1st Jan : ওমিক্রন আতঙ্কের মধ্যেও বর্ষবরণে ভিড় আলিপুর চিড়িয়াখানায় Published on: 3 hours ago |

Updated on: 3 hours ago

বছরের প্রথম দিন মিঠে রোদে গা ভাসিয়ে ছুটির আমেজে শহর কলকাতা । আজ সকাল থেকেই আলিপুর চিড়িয়াখানায় উপচে পড়েছিল ভিড় (huge crowd on 1st january 2022 at alipore zoo) । শহরের বিভিন্ন প্রান্ত, শহরতলির বাসিন্দারা ভিড় জমিয়েছিলেন ৷ বাঘের এনক্লোজার সামনে ভিড় ছিল সবচেয়ে বেশি (crowd at alipore zoo) । অনেকে চিড়িয়াখানা ঘুরে পিকনিক করে বাড়ি ফিরেছেন ৷ মুখে মাস্ক ঢেকে কচিকাঁচাদের আনন্দ করতে দেখা গিয়েছে ৷ আবার ভিড়ের মধ্যে মাস্ক না পরে ঘোরার মতো অসচেতন মানুষও দেখা গিয়েছে ৷