Covid Restrictions in Raiganj : রায়গঞ্জে মাস্ক না পরায় খুলে দেওয়া হল সাইকেলের হাওয়া, আটক 15 Published on: 38 minutes ago



মাস্ক ব্যবহার না করায় রায়গঞ্জ 15 জনকে আটক করল পুলিশ ৷ পাশাপাশি সচেতনতার জন্য এলাকায় এলাকায় মাইকিং চলছে ৷ করোনার সংক্রমণ বাড়তে থাকায় আজ থেকে রাজ্যজুড়ে চালু হয়েছে কঠোর বিধিনিষেধ । সেই মতো উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে সোমবার সকাল থেকেই অভিযান শুরু করেছে পুলিশ (Covid 19 Restrictions are Strictly Follow in Raiganj )। মাস্ক না পরলেই আটক করা হচ্ছে লোকজনকে ৷ প্রায় 15 জনকে আটক করার পাশাপাশি বেশ কয়েকজনের সাইকেলের চাকার হাওয়া খুলে দেয় পুলিশ ৷ এমনি কয়েকজনের বাইকের চাকার হাওয়াও খুলে দেওয়া হয়েছে ৷ এভাবেই সাধারণ মানুষকে মাস্ক পরতে বাধ্য করতে হচ্ছে পুলিশ প্রশাসনকে (Covid Restrictions in Raiganj) ৷ রায়গঞ্জ শহরের মোহনবাটি বাজার, কলেজপাড়া বাজার, দেবীনগর বাজার সহ বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ ৷