New Year 2022 in Darjeeling : নতুন বছরের প্রথম দিনে জমজমাট শৈলরানী Published on: 2 hours ago



বছরের প্রথম দিনে ঝকঝকে আবহাওয়ায় জমজমাট শৈলরানী (New Year 2022 in Darjeeling) ৷ নতুন বছরের প্রথম দিনে দার্জিলিঙের ম্যাল থেকে ক্যাভেন্ডার্স, গ্লেনারিজ থেকে ঘুম সর্বত্র পাহাড়ের সৌন্দর্যে মজেছেন পর্যটকরা (New Year Celebration in Darjeeling) ৷ সকাল থেকে জয় রাইডগুলি ফুল বুকিং ৷ বড়দিন ও নতুন বছরকে কেন্দ্র করে পাহাড়ে ভিড় বেড়েছে পর্যটকদের ৷ সব মিলিয়ে বছরের প্রথম দিন জমজমাট দার্জিলিং (Tourists Enjoy New Year in Darjeeling) ৷ কলকাতা থেকে যাওয়া পর্যটক শৈবাল দাস বলেন, ‘‘দারুন মজা করছি ৷ খুব সুন্দর আবহাওয়া ৷ কোভিড প্রোটোকল মেনেই সবাই ঘুরছে (Covid Protocol Maintain in Darjeeling) । খুব ভালো লাগছে ।’’ হায়দরাবাদ থেকে আসা জাগ্রিতি আগরওয়াল ও মোহিত কুমার বলেন, ‘‘সকাল থেকে জয় রাইডগুলির জন্য পর্যটকদের ভিড় ৷ দারুন মজা করছি আমরা ৷’’