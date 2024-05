আখরোট ভিজিয়ে খাওয়ার উপকারিতা অনেক, বলছে গবেষণা - Soaked Walnuts Health Benefits

হায়দরাবাদ: আখরোট খাওয়া শরীরের জন্য় ভীষণভাবে উপকারী ৷ তবে অনেকে ভাবেন এটি ভিজিয়ে খাবেন নাকি শুকনো খাবেন ৷ এই আখরোট বিভিন্ন কেক স্ন্যাক্সে আখরোট ব্যবহার করা হয় ৷ হার্টের স্বাস্থ্য, মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা ভালো রাখতে, খারাপ কোলেস্টেরল শরীর থেকে বের করতে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই আখরোটের জবাব নেই । তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, আখরোট ভিজিয়ে খেলে সুপার ফুড হিসাবে কাজ করে ৷ জেনে নিন, এর উপকারী দিকগুলি ৷ ভিজিয়ে খেলে কি বেশি উপকার পাওয়া যায় ? কী বলছে গবেষণা (Know The Health Benefits Of Soaked Walnuts) ?

আখরোটের পুষ্টি উপাদান: আখরোটে রয়েছে ফাইবার, ভিটামিন-ই, ফোলেট, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান । বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ও হাড় সুস্থ রাখতে খুবই সহায়ক । এগুলি নিয়মিত খেলে মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় । এছাড়াও, আখরোটে ওমেগা -3 ফ্যাটি অ্যাসিড-সহ মনোস্যাচুরেটেড এবং পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট রয়েছে । এগুলি হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী । এছাড়াও এটি উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্রোটিন সমৃদ্ধ ।

হজমশক্তির উন্নতি ঘটায়: বিশেষজ্ঞদের মতে, আখরোট ভিজিয়ে রাখলে হজমশক্তি ভালো হয় । ভেজানো এই পুষ্টির শোষণ বাড়ায় । ফলস্বরূপ, হজমের হার উন্নত করার পরামর্শ দেওয়া হয় । এছাড়াও বলা হয় যে আখরোট ভিজিয়ে রাখলে গ্যাসের সমস্যা কম হয় ও হজমের সমস্যা ঠিক হয় ।

2016 সালে 'জার্নাল অফ এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড ফুড কেমিস্ট্রি' (Journal of Agricultural and Food Chemistry)-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুসারে, আখরোটগুলিকে 24 ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখলে ফাইবার শোষণ এবং হজমশক্তি উন্নত হয় ।

টেক্সচারে উন্নত করে: আখরোট ভিজিয়ে রাখলে সেগুলি নরম ও চিবানো সহজ হয় । এছাড়াও হজম সহজ হয় । যাদের দাঁতের সমস্যা আছে তাদের জন্য আখরোট ভিজিয়ে রেখে খাওয়া উপকারী ৷