প্রতি বছরই 24 মার্চ পালিত হয় বিশ্ব টিবি দিবস। সাধারণত টিবি কঠিন রোগ হিসেবে পরিচিত হলেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৌলতে আজ তা নিমূল হয়ে যায় ৷ তার জন্য দরকার সচেতনতা ৷ সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই পুরীর সমুদ্র সৈকতে ভাস্কর্য তুলে ধরেলেন বালু শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক ৷ প্রায় 6 টন বালি দিয়ে তিনি তৈরি করেছেন মানব দেহের অন্যতম অংশ ফুসফুস ৷ যক্ষ্মায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় এই অংশই ৷ তাতে লেখা 'আমরা পারি যক্ষ্মা শেষ করতে (Yes! We Can End TB at Puri beach in India) ৷' ভারত থেকে যক্ষ্মা রোগ নির্মূল করাই উদ্দেশ্য ৷ এই বছরের এই বিশেষ দিনের থিম- 'আমরা টিবি শেষ করতে পারি ৷' সেই থিম সৈকতে তুলে ধরেছেন বালু শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক (My Sand Art with message)৷