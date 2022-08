.

Vessel Problem in Bad Weather নিম্নচাপের জেরে উত্তাল নদী, আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় ফিরল ভেসেল Published on: 1 hours ago

বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপের জেরে শুক্রবার উত্তাল হল সমুদ্র ও নদী । প্রায় 150-200 জন যাত্রী নিয়ে মাঝ নদীতে ঢেউয়ের সঙ্গে বেশ কয়েক ঘণ্টা লড়াই করে অবশেষে নিরাপদে কচুবেড়িয়া ঘাটে পৌঁছয় দুটি ভেসেল(Vessel Problem in Bad Weather)৷ নিম্নচাপের জেরে আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে কাকদ্বীপ লর্ড নম্বর 8 থেকে কচুবেড়িয়া ভেসেল পরিবহন বন্ধ রাখার ঘোষণা করে রাজ্য ভূতল পরিবহন দফতর । কাকদ্বীপের লর্ড নম্বর 8 থেকে দুপুর 2টোর সময় ভেসেলটি কচুবেড়িয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রী নিয়ে পাড়ি দেয় । হঠাৎই মুড়িগঙ্গায় মাঝ নদীতে ঝোড়ো হাওয়ার জেরে উত্তাল ঢেউয়ের সম্মুখীন হতে হয় ভেসেলটিকে(due to the depression unnatural situation in river caused trouble vessel)। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা । প্রায় আড়াই ঘণ্টার প্রচেষ্টায় অবশেষে ভেসেলটি নিরাপদে কচুবেড়িয়া ঘাটে । ভেসেলের সকল যাত্রীরা সুস্থ রয়েছেন ।