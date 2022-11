.

CBI on Dengue: মশার উপদ্রবে অতিষ্ঠ, দয়া করে স্প্রে করুন ; সিবিআই দফতর থেকে চিঠি গেল পৌরনিগমে Published on: 13 minutes ago

অপরাধীরা নাম শুনলে ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলেও ক্ষুদ্র প্রাণী মশা জব্দ করে ফেলেছে সেই সিবিআই দফতরকে(CBI on Dengue)৷ অর্থাৎ, মশা এখন হানা দিয়েছে সিবিআইয়ের দফতর সিজিও কমপ্লেক্সে ৷ যার জেরে অতিষ্ঠ সিবিআই আধিকারিকরা ৷ বাধ্য হয়ে দ্রুত মশা নিধনের তেল ও ধোঁয়া স্প্রে করার জন্য বিধাননগর পৌরনিগমকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানাল সিজিও কমপ্লেক্স (For Killing Mosquitoes CGO Complex Gives Letter to Bidhannagar Municipal Corporation)৷ 7 নভেম্বর পাঠানো এই চিঠিতে জানানো হয়, বর্তমানে ডেঙ্গি পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিয়েছে ৷ এই সময়ে সিজিও কমপ্লেক্সের গ্রাউন্ড এবং 2 নং ফ্লোরে মশার উপদ্রব বাড়ছে । সেই কথা মাথায় রেখে দ্রুত মশা নিধনের ব্যবস্থা করুন । চিঠি পাওয়া মাত্রই বিধাননগর পৌরনিগমের তরফ থেকে 12 নভেম্বর শনিবার মশা নিরোধক স্প্রে ও ধোঁয়া দেওয়া হয় ওই এলাকায় ৷