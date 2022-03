.

মোটর বাইকে যাচ্ছিলেন মেয়ের বাড়ি, কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি ৷ মাঝপথে অ্যাক্সিডেন্ট, আর যাওয়া হল না বাবার ৷ পথেই মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনার জেরে মৃত্যু হল যাত্রীর (bike rider died on the spot)। এদিন বিকেলে রায়গঞ্জের মারনাই এলাকার 34 নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটেছে দুর্ঘটনাটি ৷ স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, পেট্রল পাম্পের সামনের কংক্রিটের ডিভাইডারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে বাইকটি ততক্ষণাৎ আরোহী ছিটকে পরেন মাটিতে ৷ মোটর বাইকটি একেবারে দুমড়ে মুচড়ে যায় । এরপর গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে তড়িঘড়ি ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন । সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । মৃত ব্যাক্তির ব্যাগে থাকা নথি থেকে জানা যায় তাঁর নাম স্বপন কুমার বিশ্বাস (61), বাড়ি নদিয়া জেলার চাকদায় । পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে (man dies after bike hits road divider in Raiganj) ।