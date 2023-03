হায়দরাবাদ: ডাউন সিনড্রোম একটি জেনেটিক ডিসঅর্ডার হিসাবে বিবেচিত হয় যার কারণে এটিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বিশেষভাবে সক্ষম বিভাগে রাখা হয় । মানুষের মধ্যে একটি সাধারণ বিশ্বাস রয়েছে যে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না । কিন্তু এই ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের যদি সময়মতো চিকিৎসা ও ব্যবহারিকভাবে সাহায্য করা হয় এবং তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তাহলে কিছুক্ষেত্রে তারা স্বাবলম্বীও হতে পারে এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে । বিশ্বব্যাপী ডাউন সিনড্রোম সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতি বছর 21 মার্চ বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস পালিত হয় (World Down Syndrome Day)।

থিম এবং তাৎপর্য:

এবছর এই দিবসটি 'আমাদের সঙ্গে, আমাদের জন্য নয় (with us not for us)' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে পালিত হচ্ছে । প্রকৃতপক্ষে, ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধী বিভাগে রাখা হয়, তাই তাদের প্রতি মানুষের মনোভাবও অত্যন্ত করুণ । সাধারণত মানুষ মনে করেন যে এই ব্যাধিতে আক্রান্তরা কেবল আর্থিকভাবে নয়, তাদের স্বাভাবিক রুটিন যাপনের জন্যও সারাজীবন অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকে ।

কিন্তু শুরু থেকেই যদি এই ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয় এবং থেরাপি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করা হয়, তাহলে তাদের অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমানো যেতে পারে । এই বার্তা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে এবারের আয়োজনের জন্য থিমটি বেছে নেওয়া হয়েছে । যাতে মানুষ এই ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে যেতে উদ্বুদ্ধ হয় ।

ইতিহাস:

বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস 2006 সালে প্রথমবারের মতো পালিত হয় । এরপর ব্রাজিলিয়ান ফেডারেশন অফ অ্যাসোসিয়েশন অফ ডাউন সিনড্রোম, ডাউন সিনড্রোম ইন্টারন্যাশনাল এবং এর সদস্য দেশগুলির সঙ্গে একত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই ব্যাধি সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে একটি ব্যাপক প্রচারণা শুরু করে ।

পরবর্তীতে নভেম্বর 2011 সালে, রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের সুপারিশে, প্রতি বছর বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস উদযাপনের জন্য একটি প্রস্তাব পাস করা হয়, যার পরে 21 মার্চ 2012 থেকে প্রতি বছর বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস পালিত হতে শুরু করে । আসলে একটি বিশেষ কারণে এই দিনটির জন্য 21 তারিখ নির্বাচন করা হয়েছিল । উল্লেখযোগ্যভাবে, এই ব্যাধিটি 21তম ক্রোমোজোমের কারণে হয়, এমন পরিস্থিতিতে এই ক্রোমোজোমের স্বতন্ত্রতা দেখানোর জন্য এই দিনটি উদযাপনের জন্য 21 তারিখ বেছে নেওয়া হয়েছিল ।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই ব্যাধিটি প্রথম 1866 সালে শনাক্ত করা হয়েছিল । এরপর ব্রিটিশ ডাক্তার জন ল্যাংডন ডাউনের নামানুসারে এই রোগটির নামকরণ করা হয় ডাউন সিনড্রোম, যিনি এই ব্যাধি আবিষ্কার করেন ।

ডাউন সিনড্রোম কী ?

উপলব্ধ তথ্য অনুযায়ী, প্রতি 1000 জন শিশুর মধ্যে 1 জন ডাউন সিনড্রোম নিয়ে জন্মায় । ডাউন সিনড্রোম এমন একটি ব্যাধি যেখানে একটি শিশু মানসিক ও শারীরিক ব্যাধি নিয়ে জন্মায় । যার কারণে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে শুধু বিলম্ব ও সমস্যাই হয় না, তার মুখ ও নাকের গঠনও কিছুটা ভিন্ন হয় ।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ডাউন সিনড্রোমে, শিশুটি তার 21তম ক্রোমোজোমের অতিরিক্ত অনুলিপি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে । তাই একে ট্রাইসোমি-2ও বলা হয় । একে জেনেটিক ডিসঅর্ডার বলা হয় । এই ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাধারণত হালকা থেকে গুরুতর জ্ঞানীয় ঘাটতি, পেশী দুর্বলতা এবং সমস্যা, নাক এবং চোখের বিভিন্ন গঠন, জয়েন্টের সমস্যা, লালা এবং জিহ্বা দীর্ঘ সময় ধরে আটকে থাকে । যদিও ডাউন সিনড্রোম প্রতিটি ব্যক্তিকে আলাদাভাবে প্রভাবিত করতে পারে, এই ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাধারণত স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বেশি থাকে ।

ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ত্রুটি যেমন জন্মগত হৃদরোগ, শ্রবণ সমস্যা এবং দৃষ্টি এবং চোখের সমস্যা দেখা যায় । একই সময়ে, তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে তাদের স্লিপ অ্যাপনিয়া, থাইরয়েড রোগ এবং আলঝেইমার রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে ।

